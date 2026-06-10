ANTAC pausa paro nacional del 11 de junio y descarta bloqueos durante inauguración del Mundial 2026

La Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) anunció que pondrá en pausa el paro nacional y los bloqueos carreteros previstos para este jueves 11 de junio, fecha en la que se realizará la inauguración del Mundial 2026 en la Ciudad de México.

La decisión representa un cambio frente a las movilizaciones que habían sido convocadas para hacer visibles las demandas del sector transportista, principalmente en materia de seguridad en carreteras, condiciones de trabajo y atención de las autoridades federales.

El presidente de ANTAC, David Estévez, confirmó que la organización no participará en cierres de carreteras ni en tomas de casetas durante el arranque de la Copa del Mundo.

Sin embargo, aclaró que el movimiento no queda cancelado, pues se realizarán acciones simbólicas en distintos puntos del país.

¿Por qué ANTAC pausó el paro nacional del 11 de junio?

De acuerdo con Estévez, la pausa responde a que la organización mantiene abiertas mesas de diálogo con autoridades federales.

En esos encuentros, los transportistas buscarán que se atiendan los problemas que enfrentan en las carreteras, entre ellos la inseguridad, los asaltos y otras demandas vinculadas con su actividad diaria.

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La organización había advertido previamente sobre protestas para el 11 de junio, en coincidencia con la inauguración del Mundial 2026. Desde mayo, transportistas y campesinos elevaron la presión sobre el gobierno con amenazas de movilizaciones durante el torneo, con reclamos por inseguridad, costos operativos y falta de acuerdos.

¿Habrá bloqueos carreteros o toma de casetas este 11 de junio?

ANTAC aseguró que no realizará bloqueos carreteros ni tomas de casetas este 11 de junio. En lugar de esas acciones, los transportistas colocarán lonas y participarán en manifestaciones pacíficas junto con algunos colectivos de víctimas relacionadas con el sector.

El dirigente transportista afirmó que la organización busca visibilizar sus demandas sin afectar la movilidad durante una fecha de alta atención nacional e internacional por el inicio del Mundial 2026.

🚍🛣🚗 El presidente nacional de Antac, David Estévez, afirmó que la organización continúa firme en sus demandas, pero reconoció que las condiciones actuales no favorecen la realización de cierres masivos de vías de comunicación#CórdobaOrizaba #OlivaNoticias #Multimedios… — Oliva Noticias (@OlivaNoticiasX) June 9, 2026

¿ANTAC podría reactivar protestas después del Mundial?

Aunque el paro nacional quedó en pausa, ANTAC se mantiene en alerta. Estévez advirtió que, si las mesas de diálogo no ofrecen respuestas satisfactorias, la organización podría retomar protestas más severas en los próximos días.

El líder de ANTAC también señaló que el sector cuenta con capacidad de movilización suficiente para manifestarse en cualquier momento, sin depender de eventos como el Mundial. Por ahora, la agrupación dará un voto de confianza a las negociaciones con el gobierno federal.

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