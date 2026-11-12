Orquesta Sinfónica de Campeche ofrecerá concierto gratuito con solista de la Filarmónica de Helsinki: fecha y lugar

La Orquesta Sinfónica de Campeche consolida su oferta cultural en la capital del estado mediante conciertos gratuitos abiertos a todo el público en el histórico Teatro Francisco de Paula Toro, ubicado en la calle 12 entre 51 y 53 del Centro Histórico. Bajo la dirección artística de Faustino Díaz, la agrupación desarrolla su Segunda Temporada 2026 con programas diseñados para acercar la música académica tanto a conocedores como a nuevos espectadores.

Noticia Destacada FICH Campeche 2026: conoce las fechas de conciertos, teatro y espectáculos del 30 de noviembre al 20 de diciembre

¿Qué obras y músicos participan en la temporada de conciertos?

Como parte de estas presentaciones nocturnas, la sinfónica incluye en su repertorio obras maestras de reconocidos compositores universales como Rossini, David y Tchaikovsky, además de contar con la participación de destacados músicos invitados.

Un ejemplo de esta cartelera es la gala programada para este sábado 14 de noviembre a las 20:00 horas, que contará con la intervención especial del trombonista Víctor Alegría como solista invitado.

¿Quién es Víctor Alegría, el trombonista invitado?

Víctor Álvarez Alegría es un músico originario de Santander, España, especializado en la interpretación del trombón y con trayectoria en importantes agrupaciones y escenarios internacionales.

Actualmente se desempeña como trombón principal de la Orquesta Filarmónica de Helsinki, en Finlandia. Anteriormente formó parte de la prestigiosa Academia Karajan de la Filarmónica de Berlín, donde participó en proyectos musicales durante las temporadas 2023-2025.

Su trayectoria también incluye colaboraciones con agrupaciones como la Orquesta Filarmónica de Berlín, la Orquesta Sinfónica de la Radio Finlandesa y la Royal Concertgebouw Orchestra de Países Bajos, además de presentaciones como solista y actividades de formación musical en distintos países.

¿Cuánto cuesta la entrada a los conciertos de la Orquesta Sinfónica de Campeche?

El acceso a estas funciones, organizadas en coordinación con el Instituto de Cultura y Artes del Estado de Campeche, es completamente gratuito, lo que convierte al recinto teatral en uno de los principales puntos de encuentro artístico durante los fines de semana en la ciudad.

Noticia Destacada Destacan liderazgo femenino y retos tecnológicos en foro de contadoras en Ciudad del Carmen

¿Dónde está el Teatro Francisco de Paula Toro y a qué hora llegar?

El recinto se encuentra en la calle 12 entre 51 y 53 del Centro Histórico de Campeche. Debido a que las presentaciones suelen registrar una alta afluencia de familias, estudiantes y turistas, se recomienda a los asistentes acudir con anticipación para asegurar un lugar y disfrutar de la acústica de este emblemático espacio cultural.

JGH