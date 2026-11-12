Día del Cartero pasa desapercibido en Hopelchén tras 14 meses sin mensajero y oficinas cerradas

En el Día del Cartero que se celebra este jueves, la ciudad se quedó sin mensajero del Servicio Postal Mexicano desde hace 14 meses, las oficinas del Servicio Postal Mexicano se encuentran cerradas y con la pintura frontal del edificio descascarada, y en este tiempo de modernidad, la era digital ha provocado que esta fecha pase prácticamente desapercibida.

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Al paso del tiempo y con la modernidad, el servicio postal fue mermando poco a poco y la gente fue dejando para la historia las cartas, pues ya con el internet podía comunicarse rápidamente por medio de correos electrónicos, luego por el Messenger, el Facebook, el WhatsApp y otras redes sociales.

Hasta hace dos años aún se celebraba ese acontecimiento, y el señor Felipe Pech Chin, quien es conocido popularmente como Verde, era el único cartero de la ciudad y llevaba casi 30 años como tal, estando asignado al Servicio Postal Mexicano por parte del Ayuntamiento tras un convenio de colaboración junto con una secretaria.

Felipe Pech Chin, conocido popularmente como Verde, fue el único cartero local durante casi 30 años. / Mauriel Koh

Sin embargo, desde principios del 2025 el Servicio Postal Mexicano hizo un convenio con la Comisión Federal de Electricidad, y el cartero repartía los recibos de consumo de energía a los usuarios de esa paraestatal. Empero, Pech Chin recibía inconformidades de los usuarios de la CFE y hasta insultos, por lo que pidió al Ayuntamiento, para el cual trabaja y es su patrón, que lo reubicara en otro lugar, y la autoridad municipal lo envió a su dirección de Servicios Públicos al área de jardinería.

Y prácticamente desde septiembre del 2025, la oficina de Correos de México ubicada en la calle 19 entre 18 y 20 del centro de la ciudad, a un costado del palacio municipal, se encuentra cerrada, pese a que se sabe que un empleado del Servicio Postal Mexicano llega una o dos veces a esa oficina, pero permanece poco tiempo en su interior.

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De esa forma, este jueves en el Día del Cartero este acontecimiento pasó desapercibido en esta ciudad, porque ya no hay cartero, las oficinas de Correos de México están cerradas y la pintura del frente de lo que antes fue el edificio luce en el abandono y descascarada. Los ciudadanos María Cauich May y José Tiburcio Kantún Pérez dijeron que las cartas y demás correspondencias que el popular Verde entregaba en las casas ya pasaron a la historia y ahora la era digital es la que domina todo con el internet.

JGH