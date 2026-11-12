Cargadores de Hopelchén denuncian desplazamiento laboral durante descarga de mobiliario escolar

Doce miembros del Sindicato de Cargadores de la ciudad de Hopelchén se opusieron a ser desplazados para descargar cuatro contenedores de tráileres con mobiliario escolar e impidieron la maniobra en las afueras de la Escuela Normal de Licenciatura en Educación Primaria, logrando finalmente un acuerdo con la empresa distribuidora para obtener ingresos este jueves.

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Entrevistado en las afueras del plantel ubicado en la colonia Campo de Aviación, Santiago Castellano Vargas, secretario general del Sindicato de Cargadores perteneciente a la Confederación de Trabajadores de México, explicó que personas foráneas auxiliares de los traileros realizaban la descarga sin tomar en cuenta a la agrupación local, tras haberse descargado también dos camiones el día anterior sin previo aviso.

Los inconformes señalaron que un día antes ya habían descargado dos camiones sin tomar en cuenta al sindicato local. / Mauriel Koh

El líder obrero señaló que exigían descargar las cuatro unidades por un pago de 3 mil pesos cada una; sin embargo, tras varias horas de diálogo con la empresa distribuidora que también contaba con su propio personal, aceptaron reducir la tarifa a 2 mil pesos por contenedor con tal de no quedarse sin sustento para sus familias.

Mediante este pacto para evitar un conflicto mayor, se determinó que el sindicato local descargaría dos contenedores y la propia empresa los otros dos, permitiendo que alrededor de las cuatro de la tarde, con la llegada de las siguientes unidades, nueve cargadores locales resultaran beneficiados con un pago conjunto de 4 mil pesos.

JGH