Extrabajadora de Xcaret denuncia presunto maltrato y explotación de fauna en espectáculos

La ingeniera en recursos forestales Paulina Chávez, extrabajadora de Grupo Xcaret, denunció presuntas irregularidades en el manejo de animales utilizados en espectáculos turísticos del parque, donde —aseguró— aves como guacamayas, además de perros y otras especies, permanecían bajo condiciones de estrés, encierro prolongado y exposición constante a ruido, iluminación y contacto con visitantes.

La denunciante afirmó que algunos ejemplares eran mantenidos en espacios reducidos antes de participar en presentaciones nocturnas y que, en ciertos casos, eran reincorporados a actividades pese a presentar lesiones o signos de agotamiento.

“Los animales permanecían encerrados en pequeñas jaulas y constantemente estresados; incluso algunos salían a escena lesionados”, declaró Paulina Chávez, quien sostuvo haber trabajado durante varios años dentro del parque.

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Según su testimonio, las guacamayas utilizadas en espectáculos eran mantenidas dentro de jaulas antes de ingresar al escenario, mientras que perros empleados en presentaciones mostraban conductas asociadas al estrés derivado —dijo— de cambios constantes de entorno y exposición permanente a estímulos externos.

La extrabajadora aseguró que el área técnica de espectáculos nocturnos tenía la responsabilidad de entregar adecuadamente a los ejemplares utilizados en las presentaciones y procurar su bienestar; sin embargo, afirmó que durante su estancia laboral observó prácticas distintas a los protocolos que, según explicó, eran presentados al público.

“Es difícil ver las condiciones en las que tenían a algunos animales. Antes de que las guacamayas salieran al escenario las mantenían dentro de jaulas para posteriormente hacerlas volar en el teatro”, expresó.

Las presuntas áreas donde descansan las aves son deplorables. / Especial

Seguridad y sanidad

Paulina Chávez también señaló presuntas irregularidades relacionadas con seguridad y sanidad, además de posibles deficiencias derivadas —afirmó— de la contratación de personal sin experiencia suficiente para trabajar con fauna.

Incluso aseguró que una guacamaya murió luego de quedar atorada en una instalación del recinto, situación que atribuyó a fallas en el manejo de las especies dentro del área de espectáculos.

Asimismo, sostuvo que algunos perros utilizados en las presentaciones reflejaban conductas asociadas al estrés por cambios constantes de entorno y exposición continua a estímulos externos. “Son animales muy sensibles y el estrés es una respuesta natural ante situaciones que superan su capacidad de adaptación o seguridad”, comentó.

Loros presentan heridas en las patas y permanecen en jaulas, dijo / Especial

La denunciante afirmó que, aunque en algunos momentos se intentaron implementar mejoras, el problema persistía porque —según dijo— los supervisores restaban importancia a las condiciones de los ejemplares y continuaban incorporando personal sin experiencia en cuidado animal.

También aseguró que algunos animales entregados al parque tras decomisos o aseguramientos realizados por autoridades ambientales permanecían bajo condiciones permanentes de confinamiento. Según su versión, ciertos ejemplares que intentaban escapar eran aislados durante periodos prolongados.

Paulina Chávez consideró que la imagen pública del corporativo dista de lo que —aseguró— ocurre internamente con las especies utilizadas en espectáculos turísticos. “Te venden una experiencia y una ilusión, pero las cosas por dentro son totalmente diferentes”, declaró.

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Postura

Por su parte, la empresa respondió a cuestionamientos de POR ESTO! mediante un comunicado en el que rechazó los señalamientos y aseguró que su principal objetivo en materia de conservación es garantizar que las especies bajo su cuidado cuenten con estándares de seguridad, bienestar y calidad de vida.

Asimismo, afirmó que cualquier acto de maltrato animal resulta inaceptable y sostuvo que las imágenes difundidas corresponden a un incidente ocurrido el año pasado, el cual —dijo— fue atendido de manera inmediata conforme a la normatividad aplicable.

La compañía aseguró que todos los animales bajo su cuidado reciben atención especializada, supervisión permanente y manejo bajo protocolos establecidos para su conservación y bienestar.

Otros señalamientos

Grupo Xcaret enfrenta además otros señalamientos de organizaciones ambientalistas, como Animal Héroes, relacionados con presuntas afectaciones al bienestar animal. Entre las denuncias públicas se mencionan el cautiverio y exhibición de delfines, así como observaciones sobre el manejo de aves, monos y felinos dentro de algunos espacios del corporativo.

También ha sido cuestionado por presuntas afectaciones ambientales y posibles incumplimientos en materia ecológica y de ordenamiento territorial en algunos de sus proyectos turísticos.

Entre ellos se encuentra el caso de obras desarrolladas en la zona costera del parque Xcaret, donde agrupaciones ambientalistas denunciaron posibles afectaciones a arrecifes y ecosistemas marinos derivadas de trabajos de infraestructura.

Otro caso señalado públicamente fue el del parque Xibalbá, en Yucatán, proyecto que enfrentó procedimientos administrativos y observaciones ambientales por parte de autoridades federales relacionadas con modificaciones al entorno natural y obras realizadas en la zona.