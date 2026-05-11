Cañeros impidieron la salida del azúcar en Pucté para mejorar mejorar el precio de comercialización

Productores cañeros de la Ribera del Río Hondo mantienen bloqueada la salida de azúcar de las bodegas del Ingenio San Rafael de Pucté, ubicado en la comunidad Javier Rojo Gómez, en protesta por la saturación del producto en el mercado nacional, situación que impide mejorar el precio de comercialización.

La movilización inició la tarde-noche del pasado sábado y permanecerá de manera indefinida hasta que directivos del Grupo Beta San Miguel atiendan las demandas del sector.

Noticia Destacada Cañeros de Quintana Roo se preparan para el inicio de Zafra 2025-2026 a empezar en enero

De acuerdo con los manifestantes, la medida forma parte de una estrategia acordada por productores de 45 regiones cañeras del país, quienes solicitaron que los excedentes de azúcar sean enviados al mercado internacional para reducir la sobreoferta nacional y elevar el valor del endulzante.

Mauricio Julio, uno de los participantes en la protesta, señaló que la exportación permitiría mejorar considerablemente los ingresos de los agricultores y de todos los involucrados en la cadena de producción. Explicó que la situación actual afecta directamente la rentabilidad del cultivo y limita la recuperación económica del sector.

Por su parte, la productora Jazmín Torres expresó su respaldo al bloqueo y afirmó que el objetivo es lograr un pago justo por la cosecha, lo que permitiría a las familias cañeras solventar sus necesidades básicas y mantener activa la actividad agrícola en la región.

Explicaron que la situación actual afecta directamente a la rentabilidad del cultivo y limita la recuperación económica del sector; quieren pagos justos. / POR ESTO!

Asimismo, Joel Avendaño, campesino, destacó que existe respaldo total hacia los dirigentes cañeros, debido a que la industria enfrenta diversos problemas, entre ellos plagas, incremento en los costos de transporte y gastos operativos.

Añadió que el precio del azúcar permanece estancado, situación que afecta tanto a productores como a industriales.

Según indicaron los manifestantes, la intención es disminuir la saturación del mercado nacional mediante el aumento de exportaciones, lo cual favorecería la comercialización del producto y generaría mayores beneficios económicos durante el proceso de cultivo, traslado e industrialización de la caña.

Noticia Destacada Hongo fusarium infecta 15 mil hectáreas de cultivos de azúcar en el sur de Quintana Roo

Ayer, entre seis y 10 camiones permanecían varados sin poder salir de las bodegas del ingenio a distribuir la carga, lo que ha retrasado las labores de los operadores y la entrega del producto en distintos puntos de distribución.

Los cañeros reiteraron que el movimiento continuará hasta que los industriales cumplan con los compromisos de exportación establecidos para los excedentes de azúcar y se alcancen acuerdos que permitan mejorar el precio del producto.

A pesar del bloqueo, las actividades dentro del Ingenio San Rafael de Pucté continúan sin afectaciones. La recepción, manejo e industrialización de la caña se desarrollan con normalidad a través de los distintos accesos de la fábrica, debido a que la protesta se mantiene únicamente en la zona de salida de las bodegas.