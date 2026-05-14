Tragedia en Campeche: adulto mayor muere durante traslado por presunto infarto

Una persona perdió la vida, presuntamente a causa de un infarto, cuando era trasladada de emergencia en un vehículo particular hacia un hospital.

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Los hechos ocurrieron en la calle Ecuador, entre Flor de Limón y No Me Olvides, cuando el adulto mayor comenzó a sentirse mal. Ante la situación, sus familiares intentaron llevarlo por sus propios medios para que recibiera atención médica; sin embargo, durante el trayecto, el hombre comenzó a desvanecerse. Al llegar al sitio mencionado, solicitaron el apoyo inmediato de los cuerpos de emergencia.

Al poco tiempo arribaron paramédicos, quienes únicamente pudieron confirmar que la persona ya no contaba con signos vitales. Mientras tanto, elementos policiacos acordonaron la zona en espera del personal ministerial para realizar las diligencias correspondientes.

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JGH