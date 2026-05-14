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Campeche / Sucesos

Tragedia en Campeche: adulto mayor muere durante traslado por presunto infarto

Un adulto mayor murió presuntamente de un infarto durante su traslado a un hospital en Campeche; paramédicos confirmaron el fallecimiento al llegar al lugar.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

14 de may de 2026

1 min

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Un adulto mayor murió presuntamente por un infarto mientras era trasladado de emergencia en un vehículo particular.
Un adulto mayor murió presuntamente por un infarto mientras era trasladado de emergencia en un vehículo particular. / Dismar Herrera

Una persona perdió la vida, presuntamente a causa de un infarto, cuando era trasladada de emergencia en un vehículo particular hacia un hospital.

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Los hechos ocurrieron en la calle Ecuador, entre Flor de Limón y No Me Olvides, cuando el adulto mayor comenzó a sentirse mal. Ante la situación, sus familiares intentaron llevarlo por sus propios medios para que recibiera atención médica; sin embargo, durante el trayecto, el hombre comenzó a desvanecerse. Al llegar al sitio mencionado, solicitaron el apoyo inmediato de los cuerpos de emergencia.

Al poco tiempo arribaron paramédicos, quienes únicamente pudieron confirmar que la persona ya no contaba con signos vitales. Mientras tanto, elementos policiacos acordonaron la zona en espera del personal ministerial para realizar las diligencias correspondientes.

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JGH

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