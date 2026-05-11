Aumentan muertes por infarto en Ciudad del Carmen durante ola de calor

Durante las últimas semanas se observa un incremento en el número de defunciones registradas en Ciudad del Carmen, situación que podría estar relacionada con las altas temperaturas que afectan a la región. De acuerdo con datos de la Oficialía del Registro Civil número 14, la semana pasada ya se registraron ocho decesos por infarto al miocardio donde las víctimas oscilan principalmente entre los 50 y 71 años.

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Luego de que la Secretaría de Salud Federal reportara recientemente una muerte por golpe de calor en el estado de Campeche, el titular del Registro Civil en Ciudad del Carmen, José Julián Zavala Martínez, señaló que en el municipio carmelita han detectado múltiples fallecimientos asociados principalmente a infartos. Muchos de ellos en personas que previamente presentaban síntomas como sofocamiento o malestar derivado del intenso calor, según la versión que sus mismos familiares señalan en su acercamiento durante la emisión de sus actas de defunción.

Indicó que incluso se han presentado casos de personas que se encontraban de visita o de paso por la ciudad y comenzaron a sentirse mal debido a las condiciones climáticas extremas, por lo que, así como hay quienes logran ser controlados tras asistir a los servicios médicos, a otros no les ha sido favorable. Desafortunadamente, las edades de las víctimas oscilan principalmente entre los 50 y 71 años, es decir, se trata de adultos mayores que con alguna afección tienen complicaciones.

Zavala Martínez explicó que tan solo en la última semana se registraron varios casos de infarto agudo al miocardio, cifra que consideró superior en comparación con el mismo periodo del año pasado. A detalle, informó que hasta el momento, durante 2026, la Oficialía número 14 del Registro Civil contabiliza ya 418 defunciones, mientras que el número de nacimientos apenas alcanza los 571 registros, una situación que calificó como inusual, ya que normalmente los nacimientos duplican la cifra de fallecimientos.

El oficial consideró importante que la ciudadanía tome en serio las recomendaciones de las autoridades de salud ante las altas temperaturas, pues incluso él mismo aseguró haber presentado síntomas relacionados con el calor durante los últimos días. Finalmente, hizo un llamado a la población a mantenerse hidratada, evitar exposición prolongada al sol y prestar atención a cualquier síntoma de agotamiento o sofocamiento para prevenir complicaciones graves, sobre todo cuando existen antecedentes de hipertensión o alguna otra afección que pueda ponerlo en vulnerabilidad ante el clima caluroso que se mantiene.

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JGH