Paro del Circuito Metropolitano: Choferes acusan “cerrazón” de la concesionaria en el conflicto laboral

Operadores del sistema Va y Ven de la ruta Circuito Metropolitano, que mantienen un paro laboral desde la semana pasada, solicitaron la intervención del gobernador Joaquín Díaz Mena para fungir como mediador en el conflicto que sostienen con la empresa concesionaria, luego de que directivos se negaran a recibir formalmente su pliego petitorio.

El representante sindical de los choferes, José Emilio Cabrera Villamil, director de Corporativo Kavrera, informó que el documento también fue entregado a la Agencia de Transporte de Yucatán (ATY), al considerar que ambas instancias cuentan con facultades para intervenir y garantizar la continuidad del servicio en una de las rutas más rentables del sistema Va y Ven.

Los operadores reiteraron que mantienen disposición al diálogo y aseguraron que el objetivo del movimiento es alcanzar acuerdos que permitan levantar el paro y restablecer el servicio a la brevedad posible, sin afectar los derechos de los trabajadores ni la operación del sistema.

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“Lo que buscamos es un triple ganar: para los operadores, los socios y los usuarios”, señalaron.

De acuerdo con Cabrera Villamil, inicialmente acudieron a las oficinas de la empresa Circuito Metropolitano para entregar un pliego petitorio relacionado con mejoras salariales y condiciones laborales. Sin embargo, acusaron que personal administrativo se negó a recibir y firmar de enterado el documento, presuntamente por instrucciones de los socios directivos.

Acompañado por varios conductores que permanecen en el llamado encierro de autobuses desde el jueves pasado, el representante sindical caminó junto con los operadores hacia las oficinas ubicadas sobre avenida Aviación, donde intentaron sostener un diálogo con los directivos de la concesionaria.

Según relataron, sólo fueron atendidos por una secretaria, quien les informó que no estaba autorizada para recibir el documento ni firmar de recibido. Aunque se les indicó que David Quintal sostendría una reunión con ellos, después de varios minutos de espera ningún representante de la empresa salió a atenderlos.

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“Pese a la muestra de buena voluntad para iniciar negociaciones con la empresa, sólo hubo desprecio y cerrazón”, declaró el abogado y representante sindical.

Ante la falta de respuesta, los operadores se trasladaron al Palacio de Gobierno para entregar una copia del documento dirigido al gobernador Joaquín Díaz Mena, en el que solicitan su intervención para destrabar el conflicto y facilitar la instalación de mesas de negociación.

Posteriormente, acudieron también a las oficinas de la Agencia de Transporte de Yucatán para entregar otra copia del pliego petitorio y dejar constancia formal de sus demandas.

Entre las principales exigencias de los operadores destacan la celebración y firma de un contrato colectivo de trabajo, el reconocimiento de sus derechos sindicales, aumento salarial y el pago de utilidades.

Respecto a este último punto, Cabrera Villamil afirmó que la petición cuenta con sustento legal en el artículo 117 de la Ley Federal del Trabajo, el cual establece el derecho de los trabajadores a participar en las utilidades de las empresas.

“No estamos pidiendo nada fuera de la ley. Nuestras demandas están sustentadas en la Ley Federal del Trabajo”, sostuvo.

El representante sindical recordó que antes del paro existían conversaciones con la empresa. Sin embargo, acusó que las negociaciones fueron suspendidas por los directivos tras el inicio de las protestas.

Los operadores reiteraron su disposición al diálogo y exhortaron a la empresa a retomar las negociaciones para poner fin al conflicto.