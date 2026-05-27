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¡Aparatoso! Motociclista lesionado tras chocar contra un camión en Campeche: la moto quedó debajo de la llanta

Motociclista lesionado en Santa Ana tras chocar contra un camión. Paramédicos lo atendieron y el caso fue turnado a las autoridades.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

27 de may de 2026

1 min

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Accidente vial en Escárcega moviliza a policías y paramédicos
Accidente vial en Escárcega moviliza a policías y paramédicos / Lucio Blanco

Un motociclista terminó lesionado luego de impactarse contra un camión cuando ambos circulaban sobre calles del barrio de Santa Ana, donde las dos unidades salían de la avenida Brasil, mientras el motociclista avanzaba con dirección hacia Guadalupe.

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El hecho ocurrió cuando ambos vehículos salían de la angosta calle, sin embargo el chofer del camión intentó dar vuelta con rumbo a la avenida Gobernadores sin activar la direccional y sin percatarse de la cercanía del motociclista, quien no logró frenar a tiempo y terminó impactado.

Tras el golpe, el motociclista quedó debajo de la pesada unidad, generando la movilización de elementos policiacos y paramédicos del sector salud, quienes le brindaron los primeros auxilios, mientras el caso fue turnado ante las instancias de seguridad pertinentes.

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