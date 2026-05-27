CNTE mantiene protestas en CDMX; Rosa Icela confirma nuevas mesas de diálogo y revisión de demandas

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, aseguró que continúan las negociaciones entre el gobierno federal y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), luego de las protestas y movilizaciones registradas en los últimos días en la Ciudad de México.

Durante la conferencia mañanera encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo este miércoles 27 de mayo, la funcionaria respondió a cuestionamientos sobre los resultados de la reunión sostenida con integrantes del magisterio, quienes previamente señalaron que no habían obtenido respuestas favorables por parte de las autoridades.

Rosa Icela Rodríguez explicó que el encuentro realizado apenas correspondió a una primera mesa de trabajo con representantes de la Sección 22 del magisterio de Oaxaca, uno de los grupos con mayor presencia dentro de la CNTE.

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La titular de Gobernación detalló que este jueves continuará otra reunión enfocada en temas relacionados con justicia, asuntos que corresponden tanto al gobierno estatal como a la dependencia federal.

Asimismo, adelantó que el viernes se desarrollará una nueva mesa de trabajo para atender distintos planteamientos sociales expuestos por los docentes.

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“Continúa el diálogo, estamos en diálogo”, expresó la funcionaria al insistir en que el gobierno federal mantiene disposición para escuchar las demandas magisteriales y revisar posibles soluciones.

Rodríguez Velázquez señaló que las reuniones involucran a diferentes funcionarios estatales y federales debido a la diversidad de temas incluidos en las exigencias de la Coordinadora.

CNTE redujo su pliego petitorio de 79 a 39 puntos

La secretaria de Gobernación reveló que originalmente la CNTE presentó un pliego de 79 demandas; sin embargo, posteriormente los propios docentes compactaron el documento hasta dejarlo en 39 puntos prioritarios.

Indicó que actualmente las autoridades revisan cada planteamiento de manera individual para evaluar su viabilidad y posibles respuestas institucionales.

“Estamos checando uno por uno de los puntos”, afirmó durante la conferencia.

Aunque evitó adelantar acuerdos concretos, la funcionaria sostuvo que las negociaciones avanzan de manera gradual y que el diálogo se mantiene abierto.

#MañaneraDelPueblo | La titular de la @SEGOB_mx, @rosaicela_, informó que el @GobiernoMX mantiene las mesas de diálogo con la #CNTE para la revisión de sus planteamientos. Indicó que estas reuniones se mantendrán hasta el próximo 29 de mayo. pic.twitter.com/bGwXHwdOPG — Canal Catorce (@canalcatorcemx) May 27, 2026

Protestas de la CNTE continúan en la capital

Las declaraciones de Rosa Icela Rodríguez ocurren en medio de las movilizaciones encabezadas por integrantes de la CNTE en distintos puntos de la Ciudad de México, donde se han registrado bloqueos, marchas y concentraciones que han generado afectaciones viales.

Durante la conferencia, una reportera cuestionó si estas protestas podrían afectar futuros eventos internacionales como el Mundial de Futbol, ante la advertencia del magisterio de mantener las manifestaciones.

Frente a ello, la titular de Segob destacó que el gobierno federal apuesta por una ruta de negociación y atención institucional para evitar una escalada del conflicto.

Gobierno reconoce larga historia de movilizaciones magisteriales

Rosa Icela Rodríguez recordó que las protestas de la CNTE forman parte de una dinámica histórica que se ha mantenido durante décadas en el país.

“Han venido 40 años a las manifestaciones”, comentó al referirse a la presencia constante de contingentes magisteriales en la capital mexicana.

No obstante, señaló que en esta ocasión el número de manifestantes ha sido menor en comparación con otros episodios de movilización registrados en años anteriores.

La funcionaria reiteró que el gobierno federal continuará privilegiando el diálogo como principal mecanismo para atender las demandas del magisterio disidente y buscar acuerdos en los próximos días.

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