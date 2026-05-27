Denuncian amenazas y despidos tras protesta laboral en maquiladora de Tizimín

Trabajadores de la maquiladora Vertical Knits instalada en Tizimín denunciaron presuntas represalias laborales luego de participar en el paro de labores realizado para exigir un pago que consideran justo de las utilidades correspondientes al ejercicio fiscal.

De acuerdo con testimonios de los propios obreros, la tarde del lunes varios empleados habrían sido despedidos tras sumarse al movimiento, mientras que ayer otros trabajadores señalaron haber recibido advertencias de que podrían producirse más bajas si no retomaban sus actividades laborales.

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Ante el temor de perder su fuente principal de ingresos, numerosos trabajadores decidieron regresar a sus puestos y reactivar las máquinas de costura, lo que debilitó el movimiento que durante varios días había mantenido la exigencia de una revisión de los montos entregados por concepto de Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU).

Los inconformes indicaron que durante la jornada de ayer se informó al personal, mediante un comunicado atribuido a directivos de la empresa, que personal de la Secretaría del Trabajo realizó una auditoría y que los resultados mostraron que la compañía cumplió con sus obligaciones legales.

Sin embargo, trabajadores que participaron en el paro cuestionaron la veracidad y profundidad de dicha revisión. Según expresaron, una auditoría completa requiere más tiempo para analizar documentación financiera, por lo que consideran que la información difundida busca desalentar las protestas y convencer al personal de que no existen irregularidades.

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Asimismo, señalaron que la empresa justificó el bajo monto de las utilidades argumentando una disminución en la producción durante el año. No obstante, los empleados afirmaron que anteriormente se les informó que se habían alcanzado las metas de producción establecidas, por lo que consideraron que existen inconsistencias que merecen una explicación más detallada.

Otro de los señalamientos realizados por los trabajadores se refiere a beneficios y programas que, aseguraron, no han sido entregados o implementados de manera efectiva, situación que ha incrementado el descontento entre parte de la plantilla laboral.

Hasta el momento, no se ha dado a conocer una postura oficial de la empresa respecto a las acusaciones realizadas por los trabajadores. Mientras tanto, el ambiente laboral continúa marcado por la incertidumbre y la preocupación de cientos de familias que dependen de los empleos generados por estas industrias.