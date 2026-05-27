Sheinbaum encabeza informe de seguridad: decomisos, detenciones y reducción de delitos marcan estrategia federal

Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo este 27 de mayo, integrantes del Gabinete de Seguridad expusieron los avances obtenidos en materia de combate a la delincuencia, aseguramientos, detenciones y despliegues operativos realizados en distintas entidades del país durante los últimos meses.

El informe fue presentado de manera conjunta por la Secretaría de Gobernación (Segob), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina (Semar), dependencias que detallaron las acciones coordinadas emprendidas como parte de la estrategia nacional de seguridad.

Las autoridades federales señalaron que el objetivo principal ha sido debilitar las estructuras logísticas, financieras y operativas de grupos delictivos, además de fortalecer la presencia institucional en regiones consideradas prioritarias por los niveles de violencia.

Omar García Harfuch destaca coordinación entre fuerzas federales

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, aseguró que la coordinación entre las distintas corporaciones ha permitido incrementar el número de detenciones y aseguramientos relevantes en diversos estados del país.

Indicó que, derivado de labores de inteligencia y operativos conjuntos, se han ejecutado órdenes de aprehensión, cateos y decomisos de armamento, drogas y vehículos utilizados presuntamente por organizaciones criminales.

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El funcionario sostuvo que uno de los ejes centrales de la estrategia es la generación de inteligencia operativa para anticipar movimientos de grupos delictivos y reducir su capacidad de operación.

Además, destacó que la colaboración entre fuerzas federales y autoridades estatales ha permitido ampliar la cobertura de vigilancia en zonas con alta incidencia delictiva.

Sedena y Marina reportan aseguramientos y operativos

Por su parte, representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina dieron a conocer resultados relacionados con aseguramientos de armas largas, cartuchos, explosivos, vehículos blindados artesanales y drogas en distintas regiones del país.

También informaron sobre operativos desarrollados en estados con presencia de grupos criminales dedicados al narcotráfico, tráfico de armas, extorsión y robo de hidrocarburos.

Las dependencias señalaron que se han intensificado los patrullajes terrestres y aéreos, así como los trabajos de vigilancia en carreteras, puertos, aduanas y zonas fronterizas.

De acuerdo con el reporte, estas acciones forman parte de la estrategia integral orientada a disminuir los índices de violencia y garantizar condiciones de seguridad para la población.

Gobernación resalta atención a las causas de la violencia

La Secretaría de Gobernación subrayó que, además de los operativos de seguridad, el gobierno federal mantiene programas sociales y acciones comunitarias enfocadas en la prevención del delito y la reconstrucción del tejido social.

Se explicó que la estrategia contempla atención prioritaria a jóvenes, recuperación de espacios públicos y fortalecimiento de programas de bienestar en municipios con altos niveles de marginación y violencia.

Las autoridades señalaron que el combate a la inseguridad no se limita únicamente al uso de la fuerza, sino que también requiere atender factores sociales y económicos que contribuyen a la generación de violencia.

Sheinbaum reafirma continuidad de la estrategia de seguridad

La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que su administración mantendrá la coordinación entre instituciones federales, estatales y municipales para fortalecer las tareas de seguridad pública en el país.

Indicó que el gobierno continuará impulsando acciones de inteligencia, investigación y despliegue territorial, además de reforzar programas sociales orientados a la prevención.

La mandataria sostuvo que el objetivo es consolidar una estrategia que permita reducir la incidencia delictiva y recuperar la tranquilidad en distintas regiones del territorio nacional.

Asimismo, afirmó que el Gabinete de Seguridad seguirá presentando informes periódicos para dar seguimiento a los resultados obtenidos en operativos y acciones implementadas por las autoridades federales.

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