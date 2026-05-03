Cinco cosas que no sabías del trenecito del Zoológico del Centenario de Mérida

El trenecito del Parque Zoológico del Centenario es uno de los atractivos más emblemáticos de la ciudad, especialmente para familias que buscan una experiencia recreativa dentro de este histórico espacio.

A simple vista, parece un recorrido sencillo, pero detrás de su funcionamiento y permanencia hay diversos aspectos que lo convierten en mucho más que un paseo infantil.

Con el paso del tiempo, este transporte se ha consolidado como parte de la identidad de Mérida, siendo utilizado por miles de visitantes cada año.

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Sin embargo, existen detalles poco conocidos que revelan su importancia, desde su evolución hasta su papel educativo y operativo dentro del zoológico.

1. No siempre fue como lo conoces El trenecito ha pasado por diversas transformaciones a lo largo de los años. Su diseño actual, colorido y adaptado para niños, es resultado de varias modificaciones enfocadas en mejorar la seguridad y la experiencia de los usuarios.

2. Su ruta está pensada estratégicamente El recorrido no es al azar. Fue diseñado para ofrecer una vista general del zoológico, permitiendo a los visitantes conocer distintas áreas sin necesidad de caminar grandes distancias, lo que beneficia especialmente a adultos mayores y familias con niños pequeños.

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3. También cumple una función educativa Durante el trayecto, el paseo puede incluir información sobre algunas de las especies que habitan en el zoológico. Esto lo convierte en una herramienta que fomenta la educación ambiental y la conciencia sobre la conservación de la fauna.

4. Requiere mantenimiento constante Debido al uso continuo y a las condiciones climáticas de Mérida, como las altas temperaturas y la humedad, el trenecito necesita revisiones frecuentes. Esto garantiza la seguridad de los pasajeros y el correcto funcionamiento de sus vagones.

5. Es parte de la memoria colectiva de Mérida Más allá de su función recreativa, el trenecito se ha convertido en un símbolo para los meridanos. Generaciones han crecido disfrutando de este paseo, lo que lo posiciona como una tradición familiar dentro del parque.