Sin apoyo de la SEQ, banda de guerra de Bacalar viaja a nacional y logra destacada participación

Sin respaldo oficial de la Secretaría de Educación de Quintana Roo, alumnas y alumnos de la banda de guerra “Panteras” de la Secundaria Técnica No. 34 participaron en el Tercer Nacional del Sureste de Escoltas y Bandas de Guerra realizado en Mérida, luego de que madres, padres de familia y diversos sectores locales reunieran recursos para concretar el viaje.

De acuerdo con publicaciones y testimonios difundidos por personas cercanas a la comunidad escolar, la agrupación solicitó apoyo institucional a la Secretaría de Educación estatal para poder trasladarse al certamen nacional y representar a Bacalar en la competencia.

Sin embargo, señalaron que la petición no obtuvo respuesta formal por parte de la dependencia encabezada por Elda Xix Euan.

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Integrantes de la comunidad educativa señalaron que, pese a haberse presentado la solicitud de manera oficial, no recibieron contestación escrita ni negativa respecto al apoyo requerido para cubrir gastos de traslado y participación de las y los estudiantes.

En los señalamientos difundidos públicamente se recordó que el artículo 8 de la Constitución establece el derecho de petición y señala que toda solicitud presentada de forma respetuosa debe recibir respuesta en un plazo breve y por escrito.

Padres de familia indicaron que el objetivo del grupo era acudir al encuentro nacional como representación de su escuela y del municipio, además de fortalecer actividades formativas relacionadas con disciplina, trabajo en equipo y convivencia entre estudiantes.

También expusieron que varios integrantes de la banda de guerra forman parte del cuadro de honor del plantel, por lo que consideraron importante respaldar su participación en una actividad de carácter nacional.

Ante la ausencia de apoyo oficial, el traslado de la delegación pudo realizarse mediante aportaciones económicas de madres y padres de familia, apoyo interno del plantel educativo, integrantes del Ayuntamiento de Bacalar, representantes del sector ganadero, comercios locales y una presentación organizada por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación para recaudar recursos.

La inconformidad de integrantes de la comunidad escolar también alcanzó el material entregado para los ensayos previos a la competencia, debido a que, según testimonios difundidos, el equipo no se encontraba en condiciones adecuadas para ser utilizado por las y los estudiantes durante su preparación.

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Pese a las dificultades económicas y logísticas, la delegación logró participar en el concurso nacional, convirtiéndose en la primera representación de una escuela de educación básica de la región en asistir a este encuentro.

Durante la competencia, la banda de guerra obtuvo sexto lugar nacional en la categoría de banda de guerra, tercer lugar en corneta de órdenes, cuarto lugar en cabo de cajas y sexto lugar en comandante.

El caso generó reacciones entre integrantes de la comunidad educativa y ciudadanos, quienes señalaron que este tipo de actividades representan espacios de desarrollo para niñas, niños y adolescentes, además de fomentar dinámicas de participación alejadas de contextos de riesgo.

Asimismo, consideraron que la falta de respaldo institucional evidenció carencias en el acompañamiento a proyectos escolares enfocados en actividades culturales, cívicas y formativas impulsadas por estudiantes de educación básica en municipios del sur del estado.