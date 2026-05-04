Llega Quintana Roo a 20 preseas en el medallero de la Olimpiada Nacional CONADE 2026

La Delegación de Quintana Roo en la disciplina de Tiro Deportivo tuvo un destacado debut en su participación en la Olimpiada Nacional CONADE 2006, que se celebra en Guadalajara, esto luego de conquistar las primeras tres preseas: dos de plata y una de bronce, con lo que el estado sumó 20 medallas en la máxima justa deportiva nacional.

Fue un día marcado por la precisión y el temple, y es que los deportistas del estado lograron subir al podio en varias ocasiones; el primer galardón, que fue de plata, se cosechó por conducto de Itzayana Osorio, quien llegó a la Final de la modalidad Pistola de Aire de 10 Metros Femenil, al cierre la quintanarroense sumó 225.8 unidades.

La segunda presea de la olimpiada fue plateada gracias a la destacada participación de Fernando Ucán, quien hizo 231.8 unidades para adjudicarse el subcampeonato nacional en la modalidad de Rifle de Aire de los 10 Metros de la categoría 18-20 años.

La productividad continuó y es que, en la modalidad de Conjunto Femenil, Quintana Roo conquistó una presea de bronce; el conjunto estuvo conformado por Itzayana Osorio, Cristina Fonseca y Denisse Villanueva con un total de 269 puntos. Cabe destacar que con este reste resultado, Quintana Roo ya suma 20 metales dentro del medallero general de la justa.

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Como se recordará, Quintana Roo tuvo un dorado inicio de participación en la disciplina de Tiro con Arco, después de que los arqueros de la entidad conquistaran un total de cinco medallas de oro, en acciones celebradas en la sede Apizaco, Tlaxcala.

La actividad de esta disciplina se realizó en el Centro de Alto Rendimiento de Tlaxcala, en el cual las primeras en entrar en acción fueron las y los atletas de la categoría Sub-21, donde resaltó la chetumaleña Miranda Chab, quien se alzó con el título de campeona nacional, dejando en el segundo puesto a Baja California y a Coahuila en tercero.

Otro que brilló y que se subió hasta lo más alto de podio fue el quintanarroense Diego Góngora, quien tras superar 12 rondas en la categoría Sub-16, se adjudicó tres preseas doradas, una de las preseas doradas lo obtuvo en el sumatoria general de su categoría.

Finalmente, la tercera presea de oro fue por conducto de Eliu Elizondo, quien se alzó como campeón nacional en la categoría Sub-21 de la modalidad de Arco Recurvo y correspondiente a la distancia de 70 metros; dejando en el segundo puesto a Jalisco y en el tercero a Chihuahua.