Vehículo consumido por las llamas en la Ribera del Río Hondo

La tarde de este lunes se registró un incendio vehicular sobre la recta de Bachilleres, rumbo al crucero de Pucté, en la Ribera del Río Hondo que movilizó a los cuerpos de emergencia de la Coordinación Nacional de Emergencias (CNE).

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De acuerdo con los primeros reportes, el siniestro se originó aparentemente por un corto circuito en el motor, lo que provocó que las llamas se extendieran rápidamente hasta consumir gran parte de la unidad que aparentemente estaba en abandono.

Al lugar acudieron elementos de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) para intentar sofocar el fuego; sin embargo, poco pudieron hacer debido a que el vehículo ya se encontraba prácticamente envuelto en llamas. Testigos señalaron que el fuego avanzó con tal intensidad que en cuestión de minutos el automóvil quedó reducido a chatarra.

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Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas en este incidente, de hecho la unidad. La zona fue asegurada para evitar riesgos a los automovilistas que transitaban por el tramo carretero, mientras se realizaban las labores de control y enfriamiento.

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