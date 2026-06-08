Adulto mayor con hematuria pasó horas sin recibir atención médica en el ISSSTE de Chetumal

Un adulto mayor que presentó hematuria (orina con sangre) permaneció varias horas sin recibir atención médica oportuna en el área de Urgencias del Hospital Regional del ISSSTE en Chetumal, según denuncias difundidas en redes sociales.

Familiares del paciente relataron que el hombre de la tercera edad llegó al nosocomio con síntomas evidentes de sangrado en la orina, un signo que puede indicar infecciones, cálculos renales o problemas más graves en personas mayores. A pesar de ello, el derechohabiente fue dejado en espera prolongada junto con otros pacientes.

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Derechohabientes que se encontraban en el nosocomio compartieron la situación y expresaron preocupación. Una familiar señaló: “Mi papá llegó sangrando y lo dejaron sentado por horas. No había suficientes médicos ni camillas disponibles. Uno se desespera viendo cómo se deteriora”.

Otro usuario comentó en la publicación: “Esto pasa constantemente. Los adultos mayores son los que más sufren porque no pueden quedarse parados tanto tiempo ni aguantar el dolor”.

Usuarios constantemente realizan publicaciones en redes sociales indicando que este tipo de demoras en el ISSSTE Chetumal se han vuelto recurrentes en los últimos meses. Pacientes y familiares denuncian saturación en Urgencias, escasez de personal médico y tiempos de espera que superan las cuatro o cinco horas en casos no clasificados como prioritarios.

La hematuria en adultos mayores requiere evaluación rápida, ya que puede estar asociada a condiciones que, si no se atienden a tiempo, complican el cuadro clínico. En Chetumal, el ISSSTE atiende a miles de jubilados y pensionados que dependen exclusivamente de este servicio de salud.

Vecinos de colonias cercanas al hospital han señalado que la falta de agilidad en la atención genera angustia constante entre las familias. “Cuando se trata de un adulto mayor, cada minuto cuenta. No es justo que tengan que sufrir de esta manera”, manifestó una ciudadana en una publicación compartida ampliamente.

En las últimas semanas, diversas quejas similares han circulado en redes, donde derechohabientes reportan largas filas, falta de medicamentos y demoras en la atención de emergencias. Aunque el ISSSTE ha implementado algunas mejoras en infraestructura, los usuarios consideran que aún persisten deficiencias operativas importantes.

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El caso del adulto mayor con hematuria se suma a una serie de denuncias que ponen de manifiesto los retos que enfrenta el sistema de salud en la atención a la población vulnerable de Chetumal y el sur de Quintana Roo.

Hasta el momento, las autoridades del ISSSTE no han emitido un posicionamiento oficial sobre este incidente específico, aunque han indicado en ocasiones anteriores que trabajan en la optimización de los servicios de Urgencias.

Los familiares del paciente continúan a la espera de una atención integral que permita identificar y tratar la causa del sangrado.