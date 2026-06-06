CNDH señala que el ISSSTE de Cancún incumplió la Ley General de Salud en favor del bebé Emiliano

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dictaminó que personal de la unidad médica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) incumplió la Ley General de Salud en la atención del bebé Emiliano, de dos años de edad, quien falleció en enero del 2025 durante un tratamiento de neumonía y que además enfrentaba cáncer de vejiga. Por ello, solicitó investigar y fincar responsabilidades, así como aplicar las sanciones correspondientes a los implicados.

Al respecto, el padre del menor, Gabriel Caamal Ake, afirmó que continuará en la lucha hasta obtener justicia para su hijo. “Siempre nos ha asistido la razón, sabemos que hubo negligencia por parte del personal del ISSSTE y la respuesta de la Comisión, basada en un peritaje de especialista, reconoce que nuestro hijo no fue atendido como se requería”, aseguró.

Hasta el cierre de esta edición, la delegación del ISSSTE en la entidad no había emitido una respuesta al respecto.

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Con el expediente CNDH/PRESI/2025/2424/Q, bajo el asunto “Se notifica conclusión”, mediante el oficio CNDH/YUC/277/2026, firmado por Víctor Aguirre Merchandt, coordinador de la Oficina Regional en Mérida, Yucatán, tras realizar una relatoría de los hechos, se concluye que existió incumplimiento en la atención, lo que implica una violación a sus derechos. El organismo destacó que, de acuerdo con el propio expediente clínico, “el menor agraviado era un paciente vulnerable, con antecedentes de urocultivos positivos por diversos patógenos, situación que incrementaba la posibilidad de bacteriemia y progresión a distintos choques sépticos, síndrome de dificultad respiratoria, neumonía intrahospitalaria e infección de vías urinarias”.

Precisa que, debido a lo anterior, con fundamento en el artículo 72 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, este organismo autónomo consideró oportuno dar vista al Órgano Interno de Control del instituto, al ser la autoridad encargada de recibir quejas y denuncias por incumplimiento de obligaciones, así como de fincar las responsabilidades e imponer las sanciones correspondientes conforme a la ley.

La historia del pequeño Emiliano se remonta a más de dos años atrás, cuando en abril del 2024 sus progenitores acudieron a la clínica del ISSSTE para su atención tras presentar molestias y dolor abdominal. Desde el inicio, su padre, abogado de profesión, promovió un amparo en busca de una atención médica eficaz.

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Emiliano era un infante de dos años que enfrentaba cáncer de vejiga. Sus padres hicieron todo lo posible para mejorar su estado de salud y, como parte de ello, iniciaron su tratamiento primero en la unidad del ISSSTE en Cancún; posteriormente en Ciudad de México. Sin embargo, falleció en enero del 2025 debido a una presunta negligencia médica en el Instituto, justo cuando se encontraba en un receso de la quimioterapia.

Al regresar al ISSSTE, una posible mala praxis provocó que el personal de la unidad lo trasladara de emergencia y bajo circunstancias de alto riesgo al hospital privado Amerimed, donde, tras sufrir 10 infartos, perdió la vida.

Para sus padres, aunque el proceso sea largo, esta resolución de la CNDH representa un aliciente para continuar en la batalla jurídica.