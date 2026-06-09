Incendio consume bar "La Isla de Tris" en Chetumal; pudo haber sido provocado

Durante la madrugada de este martes, alrededor de las 4:00 horas, un incendio consumió por completo el interior del bar “La Isla de Tris”, ubicado en la avenida Héroes esquina con calle Camelias, en la colonia Josefa Ortiz de Domínguez.

Vecinos de la zona alertaron de inmediato al número de emergencias 911 al observar una intensa columna de humo y llamas que salían del inmueble. Elementos del H. Cuerpo de Bomberos de Othón P. Blanco acudieron con prontitud al sitio y trabajaron por más de una hora para controlar y sofocar el fuego, evitando que se propagara a los predios aledaños.

Noticia Destacada Incendio en “La Palapita" de Cancún, fue causado por clientes ante inconformidad en el cobro de su cuenta; confirma la FGE

Al momento del siniestro, el establecimiento se encontraba clausurado y sin operación alguna desde mediados de abril, por lo que no se reportaron personas lesionadas ni víctimas mortales. Sin embargo, el interior del local sufrió daños totales, con mobiliario, instalaciones y estructura calcinada en su mayoría.

Peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) se presentaron en el lugar durante las primeras horas de la mañana para realizar el procesamiento de la escena, levantamiento de indicios y recolección de evidencias. De acuerdo con los primeros reportes, en el sitio se localizaron restos de material que podría haber sido utilizado como acelerante de la combustión, lo que ha reforzado la hipótesis de un acto intencional.

Este sería el segundo incidente de este tipo en el inmueble desde que fue asegurado. A finales de abril se registró un conato de incendio que no alcanzó mayores proporciones. Las autoridades mantienen bajo resguardo oficial el bar desde que fue cateado y clausurado por la FGE a mediados de abril, como parte de una carpeta de investigación por el presunto delito de trata de personas.

Al momento del siniestro, el establecimiento se encontraba clausurado y sin operación alguna desde mediados de abril / Especial

En aquel operativo, elementos de la Fiscalía, en coordinación con otras corporaciones, rescataron a decenas de mujeres que se encontraban en el lugar, todas mayores de edad, y se inició el proceso penal correspondiente contra presuntos responsables. Desde entonces, el inmueble permanecía con sellos oficiales y bajo vigilancia ministerial.

La FGE ha iniciado las diligencias para determinar el origen exacto del fuego y, de confirmarse la intencionalidad, se abriría una nueva carpeta de investigación. Los peritos continúan analizando los indicios recabados en el lugar para integrar todos los elementos que permitan esclarecer las circunstancias del siniestro.

El bar “La Isla de Tris” era conocido en la localidad y su clausura generó atención en la opinión pública debido a la naturaleza de las investigaciones que se siguen en su contra. Este nuevo incidente ocurre en un contexto donde las autoridades estatales han intensificado acciones contra la trata de personas y otros delitos asociados a la operación de centros de entretenimiento nocturno en Chetumal y otros municipios de Quintana Roo.

Las labores de bomberos concluyeron con la total extinción del fuego, mientras que elementos de la Policía Municipal y Ministerial resguardaron la zona durante las diligencias periciales. La avenida Héroes es una de las vías importantes de la ciudad, por lo que el cierre temporal del tramo afectó la circulación en las primeras horas de la mañana.

Noticia Destacada Bar “La Palapita” en Cancún sufre incendio; señalan a dos sujetos como responsables: VIDEO

La Fiscalía General del Estado mantiene abierta la investigación original por los hechos que motivaron el cateo y aseguramiento del inmueble, y ahora suma las indagatorias sobre este incendio. Se espera que en las próximas horas se proporcionen más detalles sobre los avances en ambos expedientes.

Este tipo de eventos resaltan la importancia de la vigilancia continua sobre inmuebles asegurados por la autoridad, así como la necesidad de una respuesta rápida por parte de los cuerpos de emergencia para proteger la integridad de las colonias aledañas y prevenir daños mayores a la infraestructura urbana.

Las autoridades competentes continúan trabajando para determinar todas las responsabilidades y deslindar las causas que llevaron al consumo total del establecimiento en esta ocasión.