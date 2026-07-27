Crueldad animal en Yucatán: estas son las multas, penas de prisión y delitos que debes conocer

El maltrato animal en Yucatán no solo representa una conducta reprobable, sino que constituye un delito que puede derivar en multas económicas, prisión e incluso antecedentes penales.

La legislación estatal contempla sanciones para quienes causen daño, abandono, tortura o la muerte de animales domésticos, además de castigar conductas como la zoofilia y otras formas de crueldad que atenten contra su bienestar.

¿Qué actos se consideran crueldad animal en Yucatán?

De acuerdo con el Código Penal del Estado y la Ley para la Protección de la Fauna de Yucatán, se considera maltrato animal cualquier acción u omisión que provoque sufrimiento innecesario.

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Entre las conductas sancionadas se encuentran mantener a los animales sin alimento o agua suficiente, privarlos de aire, luz o refugio, mantenerlos en espacios inadecuados, abandonarlos, golpearlos, lesionarlos, mutilarlos sin justificación médica, utilizar métodos de tortura, provocarles la muerte de manera cruel y cometer actos de zoofilia.

También pueden ser objeto de investigación situaciones como dejar a perros o gatos amarrados durante largos periodos bajo el sol o la lluvia, negarles atención veterinaria cuando presentan lesiones o enfermedades, utilizarlos en peleas, abandonarlos en la vía pública, transportarlos en condiciones que pongan en riesgo su integridad o mantenerlos en espacios insalubres que afecten su salud y bienestar.

¿Cuáles son las multas y penas por maltrato animal?

Las sanciones dependen de la gravedad del caso. En Yucatán, las penas pueden alcanzar hasta siete años y medio de prisión en los delitos más graves relacionados con la crueldad animal, además de multas económicas determinadas por la autoridad competente.

Cuando el maltrato ocasiona la muerte del animal o implica actos de extrema violencia, las consecuencias legales aumentan considerablemente.

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La zoofilia también está tipificada como un delito dentro del Código Penal del Estado, por lo que quienes incurran en este tipo de actos pueden enfrentar un proceso penal y las sanciones previstas por la ley.

¿Dónde denunciar el maltrato animal en Yucatán?

La Fiscalía General del Estado cuenta con una Unidad Especializada en Delitos de Maltrato Animal Doméstico, integrada por agentes ministeriales, policías investigadores y médicos veterinarios forenses para atender este tipo de denuncias.

Si una persona presencia un caso de crueldad animal, puede reportarlo al 911 cuando exista una emergencia o acudir directamente a la Fiscalía General del Estado de Yucatán para presentar una denuncia.

Es recomendable aportar fotografías, videos, testimonios, ubicación y cualquier otra evidencia que facilite la investigación y permita rescatar al animal afectado, así como sancionar a los responsables conforme a la ley.