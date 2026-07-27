¿Qué es “Legado Astilleros"? El nuevo atractivo turístico de Campeche que ofrecerá recorridos

Con el objetivo de fortalecer la oferta turística y rescatar una parte fundamental de la historia marítima del estado, la Secretaría de Turismo de Campeche presentó "Legado Astilleros", un nuevo recorrido cultural que permitirá a visitantes y habitantes conocer el papel que desempeñó la industria naval en el desarrollo de la capital campechana. La experiencia busca poner en valor la tradición de los antiguos astilleros, donde durante siglos se construyeron embarcaciones que dieron prestigio a Campeche como uno de los principales centros navieros del país.

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El recorrido iniciará en el Parque Principal, donde se instalará una exposición fotográfica sobre la historia de los astilleros. Posteriormente, los participantes caminarán por el Centro Histórico hasta llegar al parador fotográfico del malecón, conocido como "Las Letras", donde se colocará un barco monumental iluminado con tecnología LED. En ese punto se narrará la evolución de la construcción naval y la importancia económica que tuvo esta actividad para la entidad.

Los asistentes realizarán un trayecto a pie por el Centro Histórico en dirección al malecón. / Especial

El proyecto también pretende rendir homenaje a los carpinteros de ribera, calafateros, marineros y comerciantes que contribuyeron al crecimiento de Campeche como puerto estratégico del Golfo de México. Además de promover el turismo cultural, la iniciativa busca fortalecer la identidad histórica de las nuevas generaciones mediante recorridos guiados, exposiciones y relatos sobre el legado marítimo campechano.

"Legado Astilleros" forma parte de la estrategia para diversificar los atractivos turísticos de la capital y complementar la renovación del malecón de Campeche. Con esta nueva experiencia, el estado ampliará su oferta para visitantes nacionales y extranjeros, sumando un recorrido que combinará historia, patrimonio, cultura y tecnología en uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad.

JGH