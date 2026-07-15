Cuestionan inversión de 4 millones de pesos en el Portal Marítimo del Muelle Fiscal en Chetumal

Integrantes del Comité Prodefensa del Patrimonio Histórico cuestionaron la inversión de 4 millones de pesos destinada al Portal Marítimo del Muelle Fiscal, al considerar excesivo el monto para los trabajos realizados en este espacio.

Francisco Ortega Lizárraga, integrante de esa organización civil y exregidor, señaló que el director de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo (Apiqroo), Vagner Elbiorn Vega, “se voló la barda” con el presupuesto destinado al proyecto, al compararlo con el valor de una residencia en Cancún.

Noticia Destacada Cierre del muelle en Mahahual deja pérdidas por casi 3 millones de pesos

Sostuvo que los habitantes ya no se sorprenden por los cuestionamientos relacionados con el manejo de recursos públicos por parte de funcionarios de distintos niveles de Gobierno.

En mayo pasado, la Apiqroo inauguró el denominado Portal Marítimo en el Muelle Fiscal, proyecto que contempla un arco de más de 7 metros de altura como acceso al recinto, una plazoleta-mirador de 157 metros cuadrados construida sobre el mar y un sistema de iluminación arquitectónica LED programable a lo largo de 260 metros del muelle.

De acuerdo con Vagner Elbiorn Vega, la inversión total fue de 4 millones de pesos, monto que Ortega Lizárraga consideró excesivo “para la construcción de un barandal de aluminio en el muelle fiscal de Chetumal”.

Reiteró que el director de la dependencia “se voló la barda”, al tiempo que señaló que “los habitantes del sur somos gente pensante, sabemos hacer cuentas y presupuestos”.

Representantes del Comité Prodefensa del Patrimonio Histórico señalaron a la actual administración estatal de “inflar” precios de las construcciones / Especial

Como referencia, explicó que con el recurso destinado a la obra se puede adquirir en Cancún una residencia equipada con tres recámaras, dos baños y medio, acabados premium, áreas de descanso, espacio deportivo, alberca y acceso privado, cuyo valor es de 3 millones 250 mil pesos.

De manera irónica, aseguró que con los 500 mil pesos restantes del presupuesto de 4 millones, sin problema hubiera alcanzado para “regalar” un barandal de aluminio como el instalado en el Muelle Fiscal.

El exregidor cuestionó que uno de los discursos de la gobernadora Mara Lezama Espinosa sea mantener un control estricto en el manejo de los recursos públicos, al considerar que este proyecto no refleja esa postura.

Otro integrante del Comité, quien pidió el anonimato debido a que afirmó no estar autorizado para emitir declaraciones, calificó como “un insulto para la inteligencia” de los habitantes del sur del estado la inversión destinada al proyecto.

Además, adelantó que realizará una comparativa de costos para demostrar, con documentos, que la obra pudo haber tenido un valor menor al reportado.

Señaló que una característica de la actual administración estatal ha sido “inflar” el costo de las obras y que, a su consideración, este proyecto representa un ejemplo de ello.

Noticia Destacada Habitantes de Mahahual amagan con bloqueo ante incumplimiento de Royal Caribbean

Por su parte, Irlanda Estrada, habitante del Fraccionamiento del Mar, consideró que la obra tendría un valor menor al señalado.

Aseguró que acudió al espacio, al que calificó como mirador, y observó que se trataba de un área que ya estaba construida, a la que únicamente se añadieron elementos como bancas y barandales.

“El mayor costo es la infraestructura del muelle, que ya existía desde la época del exgobernador Mario Villanueva, lo único que se hizo fue colocar bancas y barandales de aluminio, más un arco. Decir que se invirtieron 4 millones de pesos es reconocer un exceso presupuestal”, concluyó.