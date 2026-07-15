“Pensamos que era seguro": Denuncian presunto sobrecupo tras hundimiento de embarcación turística en Cozumel

El hundimiento de la embarcación turística “TEA” desató denuncias de pasajeros que acusan presuntas irregularidades en la prestación del servicio, entre ellas, un posible sobrecupo, falta de supervisión y abandono por parte de uno de los responsables de comercializar el recorrido. Los afectados solicitaron que las autoridades investiguen el caso y determinen si existieron omisiones que pusieron en riesgo la vida de turistas y tripulantes.

De acuerdo con el testimonio de una de las personas que viajaba a bordo, quien pidió omitir su nombre, la embarcación habría zarpado el pasado lunes con 19 pasajeros y tres tripulantes, pese a que en el casco se indicaba una capacidad máxima de 12 personas. Los inconformes consideran que el exceso de ocupantes pudo haber contribuido al percance, aunque señalaron que corresponderá a la Capitanía de Puerto determinar oficialmente las causas del siniestro.

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“Nos subimos pensando que era un recorrido seguro. Cuando la lancha comenzó a hundirse solo pensamos en sacar a los niños del agua. Fueron momentos de mucha angustia”, relató una de las pasajeras.

Los visitantes explicaron que contrataron el paseo en distintos módulos ubicados sobre la avenida Rafael E. Melgar y pagaron alrededor de 550 pesos por persona para visitar El Cielo.

Según la denuncia, entre los ocupantes viajaban menores que, aunque fueron rescatados sin lesiones de gravedad, sufrieron crisis nerviosas durante la emergencia. Además de perder pertenencias personales, los afectados afirmaron que posteriormente no recibieron apoyo del presunto responsable que los condujo hasta la lancha.

Los inconformes también cuestionaron la supervisión en los muelles, al señalar que inspectores de la Capitanía de Puerto se encontraban en el lugar al momento del embarque. Por ello, solicitaron investigar si la salida del navío fue autorizada pese al supuesto sobrecupo.

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Alberto Ortiz, prestador de servicios náuticos, consideró indispensable esclarecer lo ocurrido.

Jeny Ordóñez, habitante, pidió reforzar la vigilancia sobre las embarcaciones turísticas. “Las inspecciones deben ser permanentes para evitar que vuelva a repetirse un accidente como este”, expresó.

Este hecho ocurrió pocas semanas después del hundimiento de otro navío turístico, cerca de Isla de la Pasión, donde un pasajero perdió la vida.