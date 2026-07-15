Mundial 2026 decepciona a restauranteros de Campeche; ahora apuestan por las vacaciones de verano

A pesar de que México fue un país sede, el Mundial de Fútbol 2026 no benefició al sector restaurantero en Campeche, cuyos integrantes esperaban un repunte en sus ventas de entre el 60 y 70 por ciento, pero que, incluso durante los partidos de México, estuvieron por debajo de las ventas normales. La mala racha la atribuyeron a la incertidumbre que se generó sobre las fuertes multas por la transmisión en los establecimientos, los costos excesivos y porque muchas familias prefirieron ver los juegos en casa.

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Por tal motivo, la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados, CANIRAC, confía en que el periodo vacacional de verano sea un respiro para las y los restauranteros locales, aunque las expectativas son bajas, con aumentos de apenas el 10 al 15 por ciento.

El presidente del organismo empresarial en Campeche, Rodrigo Bojórquez Ruiz, admitió que el balance de la justa deportiva fue muy distinto al que proyectó el sector restaurantero tanto a nivel nacional como estatal, que esperó un impulso al consumo en restaurantes y bares.

Lamentó que la incertidumbre generada por las restricciones para transmitir los encuentros, el temor a posibles multas, los elevados costos para obtener los derechos de exhibición y la decisión de muchas familias de ver los partidos desde sus hogares provocaron que no pudieran organizar promociones ni atraer al público como esperaban.

Bojórquez Ruiz reveló que la industria esperaba incrementar sus ventas entre un 60 y 70 por ciento durante el campeonato. No obstante, en algunos casos los ingresos estuvieron incluso por debajo de un día normal. Esa situación también impactó en la generación de empleos temporales, pues mientras a nivel nacional se estimaba contratar a unas 40 mil personas, la cifra no llegó ni a 15 mil. En Campeche, dijo, no hubo necesidad de incorporar personal adicional.

Ante ese panorama, el sector deposita sus esperanzas en el periodo vacacional de verano, luego de un primer semestre que calificó como complicado para los restaurantes. El presidente de la CANIRAC detalló que durante estas semanas los platillos elaborados con productos del mar suelen ser los más demandados por los visitantes. Entre ellos el pan de cazón, los camarones al coco, el pescado preparado en distintas presentaciones y, especialmente, el pulpo a las brasas, al considerarlo un producto emblemático de las costas campechanas y de la Península de Yucatán.

La mayor parte de los visitantes que llegan en esta temporada son turistas nacionales, aunque ya comienza a observarse una mayor presencia de viajeros internacionales en las calles de la capital. Finalmente, confió en que la afluencia aumente conforme avancen las vacaciones, permitiendo un repunte de entre 10 y 15 por ciento en las ventas y dando un respiro a un sector que inició el año con resultados por debajo de lo esperado.

JGH