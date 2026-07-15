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¿A qué hora es el partido Argentina vs Inglaterra?: dónde ver la semifinal del Mundial 2026 EN VIVO

Argentina e Inglaterra se enfrentan por el último boleto a la Final del Mundial 2026, donde ya espera la Selección de España.

Ana García

Por Ana García

15 de jul de 2026

1 min

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El duelo por el boleto a la final de la Copa del Mundo
El duelo por el boleto a la final de la Copa del Mundo

La Copa Mundial de la FIFA 2026 conocerá este martes a su segundo finalista. Argentina e Inglaterra se enfrentarán en Atlanta en un duelo que promete emociones de principio a fin y que definirá al rival de España en la gran final del torneo.

Ambas selecciones llegan como candidatas al título y buscarán escribir un nuevo capítulo en una de las rivalidades más emblemáticas de la historia de los Mundiales.

Argentina busca el bicampeonato; Inglaterra quiere romper la sequía

La escuadra dirigida por Lionel Scaloni intentará alcanzar su tercera final consecutiva en una Copa del Mundo y mantenerse con vida en la defensa del campeonato conquistado en Qatar 2022.

Del otro lado estará el conjunto comandado por Thomas Tuchel, que aspira a regresar a una final mundialista y poner fin a una espera de más de cinco décadas sin levantar el trofeo más importante del futbol internacional.

¿Dónde ver EN VIVO y GRATIS el Argentina vs Inglaterra?

El encuentro podrá seguirse completamente EN VIVO y GRATIS a través de la señal de TV Azteca, además de sus plataformas digitales, con la cobertura especial del equipo de Azteca Deportes.

Horario del partido

  • Partido: Argentina vs Inglaterra
  • Instancia: Semifinal del Mundial 2026
  • Sede: Atlanta, Estados Unidos
  • Hora (Centro de México): 13:00 horas
  • Transmisión: Azteca 7, sitio web y App de TV Azteca

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