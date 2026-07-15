¿A qué hora es el partido Argentina vs Inglaterra?: dónde ver la semifinal del Mundial 2026 EN VIVO

La Copa Mundial de la FIFA 2026 conocerá este martes a su segundo finalista. Argentina e Inglaterra se enfrentarán en Atlanta en un duelo que promete emociones de principio a fin y que definirá al rival de España en la gran final del torneo.

Ambas selecciones llegan como candidatas al título y buscarán escribir un nuevo capítulo en una de las rivalidades más emblemáticas de la historia de los Mundiales.

Argentina busca el bicampeonato; Inglaterra quiere romper la sequía

La escuadra dirigida por Lionel Scaloni intentará alcanzar su tercera final consecutiva en una Copa del Mundo y mantenerse con vida en la defensa del campeonato conquistado en Qatar 2022.

Del otro lado estará el conjunto comandado por Thomas Tuchel, que aspira a regresar a una final mundialista y poner fin a una espera de más de cinco décadas sin levantar el trofeo más importante del futbol internacional.

¿Dónde ver EN VIVO y GRATIS el Argentina vs Inglaterra?

El encuentro podrá seguirse completamente EN VIVO y GRATIS a través de la señal de TV Azteca, además de sus plataformas digitales, con la cobertura especial del equipo de Azteca Deportes.

Horario del partido