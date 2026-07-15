Limpieza de canales en Progreso busca reducir riesgos de inundación en temporada de lluvias

La conservación de humedales continúa como una de las principales acciones ambientales impulsadas por el ayuntamiento, que realizó trabajos de limpieza y mantenimiento en un canal ubicado en las calles 91 y 89A entre 62 y 68 en Progreso, como parte del Programa Municipal para la Limpieza y Conservación de las Zonas Conurbadas con Manglares.

Estas labores buscan mejorar el flujo natural del agua, reducir riesgos de inundaciones durante la temporada de lluvias y proteger los ecosistemas, considerados una barrera natural contra la erosión costera y un refugio para diversas especies de flora y fauna.

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Esta limpieza es parte de una estrategia más amplia de conservación ambiental que en días recientes también incluyó la presentación de la segunda etapa del proyecto de restauración de manglar Las Chelemeras, iniciativa que reúne a dependencias de los tres niveles de gobierno, instituciones académicas, organizaciones civiles y ciudadanos para recuperar áreas degradadas del ecosistema.

De acuerdo con la información presentada durante el encuentro, la nueva etapa contempla trabajos de restauración ecológica e intervención hidrológica para la recuperación del manglar, mejorar la calidad del agua, fortalecer la biodiversidad y aumentar la protección de la costa frente a fenómenos como la erosión e inundaciones.

El proyecto da continuidad a una primera fase en la que ya fueron restauradas siete hectáreas de manglar en la zona de arenales.

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Durante la supervisión de las labores de limpieza estuvieron presentes el regidor de Pesca, Fomento Agropecuario y Protección a la Fauna, Román García Martínez; el director de la dependencia, Randyr Castillo Alférez; la subdirectora, Magdalena Herrera Miranda; y el titular de Protección a la Fauna, Mario Geovani Zapata Cervera, quienes constataron los avances.

Las autoridades destacaron que la participación ciudadana ha sido un factor importante para fortalecer las acciones de conservación y exhortaron a la población a evitar arrojar basura, cacharros y otros residuos en canales, manglares y espacios naturales, ya que estos desechos afectan el flujo del agua y deterioran uno de los ecosistemas más importantes del municipio.

Con estas acciones, se busca consolidar una estrategia integral que combine la limpieza de canales, la restauración de manglares y la participación de la sociedad, con el propósito de proteger el patrimonio natural del puerto y enfrentar el cambio climático.