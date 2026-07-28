Se dispara el precio del huevo en Champotón; la reja sube de 42 a 54 pesos

De acuerdo con la información proporcionada por un establecimiento comercial, la reja de huevos registró un incremento en su precio al pasar de 42 a 54 pesos al consumidor final, lo que representa una variación de 12 pesos.

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José Gómez, encargado de tienda, comentó que el precio del producto suele presentar cambios constantes debido a las condiciones del mercado. Señaló que apenas la semana pasada la reja de huevos se comercializaba a 42 pesos; sin embargo, a partir de esta semana hubo cambios y lo están dando a 54 pesos al consumidor.

“Nos dijeron vía proveedores que el precio de la reja de huevo tanto puede subir como bajar. En realidad no lo sabemos. Eso ya depende de empresas avícolas. Lo cierto es que hoy estamos manejando un precio distinto al de la semana pasada”, recalcó el declarante.

Cabe destacar que el precio de la reja de huevo puede variar dependiendo el establecimiento comercial y la marca. Durante un recorrido por distintos puntos de venta, se observó que, partiendo de la referencia de los 54 pesos, en algunos puntos incluso el costo puede ser mayor.

JGH