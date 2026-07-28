Ante apagones, Isla Aguada estalla contra la CFE; toman caseta y dejan pasar libremente a automovilistas

La inconformidad por las constantes interrupciones en el suministro de energía eléctrica escaló ayer en la villa de Isla Aguada, donde decenas de habitantes decidieron tomar la caseta de cobro del Puente de la Unidad para exigir una solución inmediata a los prolongados apagones que afectan a la comunidad desde el domingo.

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Como medida de presión, los manifestantes levantaron las plumas de acceso y permitieron el libre tránsito de automóviles, camionetas y unidades de carga en ambos sentidos, evitando que los usuarios realizaran el pago del peaje. De manera intermitente, también bloquearon totalmente la circulación durante algunos minutos y posteriormente reabrieron el paso, advirtiendo que las acciones continuarán hasta obtener una respuesta formal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Los inconformes señalaron que la falta de energía eléctrica ha provocado afectaciones en viviendas, comercios y servicios, además de generar pérdidas económicas y complicaciones para cientos de familias. Aseguraron que desde el inicio de las fallas realizaron diversos reportes a la CFE; afirmaron que hasta el momento no habían recibido atención ni información sobre el origen del problema o el tiempo estimado para el restablecimiento del servicio.

Durante la protesta, los habitantes reiteraron que no buscan afectar a los automovilistas, sino llamar la atención de las autoridades y de la empresa responsable del suministro eléctrico para que atiendan la problemática que, según indicaron, se ha vuelto recurrente en la comunidad.

En el lugar permanecieron elementos de la Policía Municipal y de la Policía Auxiliar, quienes únicamente realizaron labores de vigilancia y resguardo para evitar incidentes y mantener el orden entre los manifestantes y los usuarios del puente. No se reportaron confrontaciones ni personas detenidas.

Tras un par de horas de estar tomada la caseta, representantes de la Comisión se hicieron presentes para dialogar y atender el problema que aqueja a los ciudadanos del pueblo mágico. Los afectados insistieron en que mantendrán las movilizaciones mientras no se restablezca el servicio eléctrico y exista un compromiso concreto para atender de fondo las constantes fallas que afectan a Isla Aguada.

JGH