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Yucatán / Sucesos

Serpiente ratonera moviliza a cuerpos de emergencia en Piedra de Agua, Umán

Vecinos de Piedra de Agua en Umán reportaron a una serpiente rondando en la zona.

Por Redacción Por Esto!

24 de jun de 2026

1 min

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La serpiente fue atrapada para ser liberada lejos de la zona habitacional
La serpiente fue atrapada para ser liberada lejos de la zona habitacional / Especial

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad de Umán atendieron un reporte ciudadano por la presencia de una serpiente en la vía pública del fraccionamiento Piedra de Agua, logrando controlar la situación de manera segura y sin representar riesgos para los habitantes de la zona.

Los hechos ocurrieron durante la mañana de este 24 de junio, sobre la calle 36 por 31-M y 34, donde vecinos alertaron a las autoridades tras observar un ejemplar de aproximadamente un metro de longitud.

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Al llegar al sitio, los elementos municipales verificaron el reporte y realizaron labores preventivas para acordonar el área y evitar algún incidente con peatones o residentes, mientras se solicitaba la intervención de personal especializado.

Minutos después, integrantes del Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar para hacerse cargo del ejemplar, el cual fue identificado como una serpiente ratonera, una especie no venenosa que contribuye al equilibrio del ecosistema al ayudar en el control de poblaciones de roedores.

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Tras ser asegurada, la serpiente fue retirada de la zona habitacional y trasladada para su liberación en un espacio adecuado, con el objetivo de preservar su hábitat natural y garantizar la seguridad tanto de la población como del animal.

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