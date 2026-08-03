Pesca recreativa y basura amenazan arrecife costero de Cozumel

La presencia de residuos sólidos y artes de pesca abandonadas continúa provocando daños en uno de los pocos arrecifes costeros que permanecen cerca del muelle de carga de Cozumel. Durante una jornada de limpieza submarina, voluntarios retiraron cordeles, anzuelos, plomos y otros desechos atrapados entre las colonias de coral, por lo que hicieron un llamado a evitar la captura en este sitio para disminuir el deterioro del ecosistema.

La activista Lupita Martín Cab explicó que uno de los principales problemas detectados son los hilos de pesca que quedan enredados entre las estructuras coralinas.

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“Encontramos líneas de pesca sujetas a los corales. Cuando se jalan para recuperarlas, las colonias se rompen y esos daños son muy difíciles de revertir. Se trata de uno de los pocos arrecifes costeros vivos que aún permanecen en esta zona”, indicó.

Durante la jornada, los buzos certificados extrajeron cordeles, anzuelos, plomos, piedras utilizadas como peso, botellas de vidrio, vasos desechables, plásticos, bujías, navajas, calcetines y otros desperdicios acumulados sobre el fondo marino, materiales que además de contaminar representan un riesgo para la fauna acuática.

Otras amenazas para el ecosistema marino son la contaminación, la presencia del pez león y malas prácticas de snorkel / Especial

Los ambientalistas señalaron que la cantidad de objetos recuperados refleja la práctica constante de pesca recreativa en el área, situación que incrementa la presión sobre un ecosistema considerado estratégico para la biodiversidad de la isla. Recordaron que los arrecifes funcionan como refugio, zona de reproducción y alimentación de numerosas especies de peces e invertebrados, además de amortiguar el impacto del oleaje sobre la costa.

Esta situación se suma a otras amenazas documentadas en Cozumel, como el síndrome blanco que ha afectado a los corales, la contaminación, el aumento de la temperatura del mar, la presencia del pez león invasor y malas prácticas de buceo y esnórquel, factores que especialistas han identificado como responsables de la degradación gradual de los arrecifes de la isla.

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Isidro Beltrán, pescador local, consideró necesario reforzar la concienciación entre quienes practican la pesca recreativa. “Hay zonas donde se puede capturar sin afectar los corales. Si conocemos cuáles son las áreas más sensibles, podemos evitar daños innecesarios y proteger el recurso para el futuro”, expresó.

María Sebastián Verdugo, instructor de buceo, indicó que los arrecifes representan el principal atractivo natural de la isla y que su conservación beneficia tanto al medio ambiente como a la economía local. “Muchos visitantes llegan a Cozumel por sus arrecifes. Mantenerlos en buen estado también significa preservar la actividad turística que genera empleo para cientos de familias”, señaló.