Basura y abandono deterioran los cenotes de Cancún

Pese a los esfuerzos de las autoridades municipales para sanear y recuperar los cenotes, los trabajos no han logrado revertir por completo su deterioro. La costumbre de utilizar estos sitios como basureros clandestinos ha afectado cuerpos de agua que forman parte del paisaje natural de la región.

El cenote ubicado en la Supermanzana 68 es uno de los que mayor historia conserva, debido a que se encuentra en el corazón de la ciudad y durante décadas ha formado parte de la vida de los vecinos.

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En años recientes, el sitio resultó afectado por la presencia de personas en situación de calle, quienes utilizaron el área como asentamiento y dejaron grandes cantidades de desperdicios.

Durante una visita al lugar no fue posible acceder al cuerpo de agua, debido a que el parque permanecía cerrado con candado. Un vecino explicó que la medida fue tomada después de que el espacio comenzó a ser utilizado para pernoctar, consumir sustancias y arrojar residuos, situación que también impidió que las familias utilizaran el área recreativa.

Las familias dijeron que, mientras las cavidades resistan, se debe insistir en su limpieza / Erick Romero

“Se cerró el parque porque ya había muchos indigentes viviendo ahí, llenaban de basura, consumían sustancias y los niños ya no podían jugar ni conocer el cenote. Es una lástima porque desde que yo vivía en la colonia, hace más de 30 años, el agua estaba clara y los nuevos vecinos, incluso, la sacaban; ahora ni pensándolo porque ya está muy contaminada”, relató Rubicel Bautista, residente.

En la Supermanzana 233, un cuerpo de agua permanece prácticamente seco, aunque conserva humedad y parte de la vegetación.

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Alrededor se encontraron empaques de unicel, bolsas, discos de películas, ropa y aparentes restos de animales, además de sillas y otros objetos que hacen suponer que una persona en situación de calle habría utilizado el sitio para permanecer.

Otro caso se encuentra en la Supermanzana 100, donde el cenote era reconocido por los habitantes como un punto de esparcimiento y convivencia. Actualmente, el panorama es distinto: botellas de bebidas alcohólicas, prendas de vestir, platos de plástico y otros residuos se encuentran dentro de la caverna, mezclados con el lodo.

Solamente cuando llueve mucho, las oquedades permanecen llenas / Erick Romero

“Era un cenote muy bonito. Tenía más agua, pero se fue secando hasta quedar así. Solo la lluvia lo vuelve a llenar un poco, pero esa misma agua le lleva la basura de la calle. Es una lástima”, comentó Gladys, habitante de la zona.

Aunque se ha señalado que cada 15 días se realizan labores de limpieza, la presencia de llantas, restos de refrigeradores y ropa evidencia que el problema persiste. Los cenotes continúan resistiendo el paso del tiempo y el crecimiento de Cancún, mientras enfrentan contaminación, abandono y falta de conciencia sobre el valor ambiental, destacaron pobladores.