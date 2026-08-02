Clausuran plaza comercial de la SM 515 de Cancún por presuntas irregularidades en el manejo de residuos

Los locales de una plaza comercial ubicada sobre la avenida Cancún, en la Supermanzana 515, fueron clausurados por la Dirección General de Ecología debido al presunto manejo inadecuado de residuos sólidos, situación que tomó por sorpresa a los empleados de los distintos establecimientos.

Las actividades de los comercios no fueron suspendidas, aunque los sellos permanecen colocados en varios puntos del inmueble, principalmente del lado del estacionamiento con frente a la avenida Cancún, también conocida como Las Torres, cerca del cruce con la 135.

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La Secretaría Municipal de Ecología y Desarrollo Urbano no proporcionó información sobre esta medida, que presuntamente fue aplicada contra la administración de la plaza por incumplir con los requisitos relacionados con la disposición de desechos.

Un trabajador de uno de los establecimientos explicó que la clausura no fue dirigida contra los negocios, sino contra la administración del inmueble, debido a una situación relacionada con el manejo de la basura, por lo que las actividades comerciales continúan con normalidad.

Los sellos fueron colocados en las columnas de concreto que dividen los aproximadamente 10 espacios comerciales, sin que ello obstaculice el acceso de clientes y empleados.

Supuestamente, desde mediados de este año el Gobierno comenzó a verificar a los negocios de la ciudad. / Gabriel Alcocer

Otro colaborador comentó que la colocación de las notificaciones forma parte del procedimiento de la autoridad municipal para señalar una presunta omisión, por lo que los administradores cuentan con un plazo para cumplir con los requerimientos y evitar una sanción de mayor alcance.

La medida fue aplicada por la Dirección General de Ecología como parte de una revisión documental para verificar que la plaza cumpliera con las disposiciones necesarias para su operación.

En los sellos no se especifica la falta atribuida a la administración, presuntamente relacionada con el manejo de residuos. Únicamente se advierte que retirar la notificación constituye el delito de quebrantamiento de sellos, sancionado con penas de prisión.

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Comerciantes de diversos giros señalaron que las autoridades municipales iniciaron, desde mediados de este año, una campaña de inspecciones para verificar que los establecimientos cuenten con la documentación y la licencia de funcionamiento correspondientes, medida que algunos consideran con fines recaudatorios.

En otro caso, la Dirección de Fiscalización colocó sellos de clausura en un establecimiento ubicado sobre la avenida José López Portillo, en la Supermanzana 62, donde opera una agencia de venta de vehículos nuevos, debido a una aparente falta de documentación.