Latas y envolturas: Evidencian basura en la Playa Gaviotas de Cancún

Latas de cerveza, envolturas de botanas y otros desechos fueron encontrados la madrugada y primeras horas de la mañana de ayer en Playa Gaviotas, ubicada a unos metros de la zona de discotecas de la zona hotelera. Habituales visitantes denunciaron que el sitio se ha convertido en un punto de consumo de bebidas alcohólicas durante las noches de fin de semana, situación que, señalaron, se ve favorecida por la falta de vigilancia fuera del horario de operación de los servicios de Seguridad y salvavidas.

De acuerdo con deportistas que acuden diariamente a nadar antes de las 6:00 horas, al amanecer todavía permanecen grupos de personas ingiriendo bebidas alcohólicas en la playa, mientras los residuos quedan esparcidos sobre la arena.

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Indicaron que la situación se presenta con mayor frecuencia durante los fines de semana, cuando aumenta la actividad en los centros nocturnos cercanos y algunos trabajadores que concluyen sus jornadas también permanecen en el lugar consumiendo alcohol.

La zona afectada comprende desde el acceso público ubicado a un costado de Plaza Forum hasta el área de escolleras de Punta Cancún, donde es común encontrar envases metálicos, empaques de alimentos, así como otros desperdicios abandonados por quienes permanecen durante la noche en la playa.

Indicaron que esta situación ocurre más durante los fines de semanas, tras el cierre de centros nocturnos / Gabriel Alcocer

Alejandro, uno de los nadadores que frecuenta este sitio, comentó que el problema resulta evidente desde el acceso peatonal junto al mencionado centro comercial, donde además de la basura se percibe olor a orina. Añadió que alrededor de las 6:00 horas aún es posible observar personas consumiendo bebidas alcohólicas con música a alto volumen, lo que, a su consideración, genera una sensación de inseguridad para quienes realizan actividades deportivas o recreativas.

La acumulación de residuos también impacta la imagen de la zona turística, especialmente para los huéspedes de hoteles cercanos que salen a la playa durante las primeras horas del día para disfrutar del amanecer y encuentran un entorno con basura y personas que aún permanecen ingiriendo alcohol.

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Ante esta situación, cuadrillas de la Dirección de Servicios Públicos comienzan sus labores alrededor de las 6:00 horas para retirar los desechos acumulados y limpiar la franja costera antes de la llegada de visitantes.

De acuerdo con la información disponible, las playas públicas de la zona hotelera cuentan con servicio de guardavidas de 9:00 a 19:00 horas, por lo que durante la noche y la madrugada no existe cobertura de este personal. Habituales usuarios del balneario consideraron que reforzar la vigilancia en ese horario contribuiría a prevenir la acumulación de basura y el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública, además de mejorar las condiciones para residentes y turistas que visitan Playa Gaviotas desde tempranas horas.