Robos bajan 16% en Chetumal, pero vecinos dicen que no se refleja en las calles

Los robos registrados en el municipio de Othón P. Blanco disminuyeron 16.3 por ciento entre enero y julio de 2026, de acuerdo con cifras de la Fiscalía General del Estado (FGE) reportadas al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). En ese periodo se contabilizaron 396 carpetas de investigación, frente a las 473 abiertas durante los mismos meses de 2025.

La reducción se observó durante los primeros seis meses del año. Enero tuvo la mayor caída, con 46 carpetas frente a las 73 del año anterior, mientras que febrero pasó de 76 a 50 casos. Marzo, abril y mayo también registraron descensos, al igual que junio, que cerró con 49 expedientes contra 63 en 2025. La tendencia se rompió en julio, cuando se iniciaron 72 investigaciones por robo, 20 por ciento más que las 60 contabilizadas un año antes.

Noticia Destacada Centro de Asistencia Social de Benito Juárez mantiene bajo resguardo a 32 menores de edad migrantes

Por tipo de delito, “otros robos” concentró la mayor cantidad de expedientes, aunque pasó de 215 a 208 casos. El robo a casa-habitación tuvo la reducción más marcada, al bajar de 82 a 40 carpetas, mientras que el robo a transeúnte en vía pública pasó de 52 a 45 y el cometido contra negocios disminuyó de 44 a 27. En contraste, los robos a transeúntes en espacios abiertos al público aumentaron de 26 a 34 casos. Para el robo de vehículos, el SESNSP modificó este año la metodología: en 2025 se reportaron 48 casos como una sola categoría, mientras que en 2026 se separaron en 22 motocicletas y 13 automóviles, para un total de 35 expedientes, lo que representa una disminución de 27 por ciento al comparar ambas cifras.

Sin embargo, habitantes y comerciantes consultados en Chetumal y comunidades de Othón P. Blanco señalaron que los números oficiales no necesariamente representan todos los hechos que ocurren. María González, comerciante informal del centro, aseguró que muchas víctimas optan por no acudir al Ministerio Público. Juan Carlos Herrera, vecino de Payo Obispo, coincidió en que persisten reportes de asaltos a pequeños negocios y robos de celulares, mientras que Rosa Méndez, estudiante universitaria, señaló que en su colonia continúan los atracos durante la noche. Los entrevistados atribuyeron esta diferencia a la falta de denuncias, por lo que consideraron que parte de los robos no queda registrada en las estadísticas oficiales.