Macabro hallazgo en colonia Solidaridad.

Una persona fue localizada sin signos vitales la mañana de este domingo sobre la avenida Chetumal, a la altura de la calle Tepich, de la colonia Solidaridad, en un hecho que movilizó a elementos de seguridad y personal pericial hasta el sitio.

De acuerdo con los primeros reportes, el cuerpo fue hallado a un costado de una tortillería ubicada sobre dicha vialidad, lo que generó la atención de vecinos y transeúntes que alertaron a las autoridades correspondientes.

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Tras confirmarse el reporte, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) arribaron al lugar y procedieron a acordonar la zona, a fin de resguardar el área y preservar los indicios para las diligencias posteriores. Paramédicos confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

De manera preliminar, se presume que podría tratarse de un hombre de la tercera edad en situación de calle.

De manera preliminar, se presume que podría tratarse de un hombre de la tercera edad. / Por Esto.

Con el área ya acordonada, personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) y de Servicios Periciales se hizo presente para realizar el levantamiento del cuerpo, así como las diligencias de rigor orientadas a establecer las causas del deceso.

Los peritos efectuaron las primeras valoraciones en el sitio antes de trasladar el cuerpo a las instalaciones correspondientes, donde se le practicarán los estudios necesarios para determinar con precisión el origen de la muerte.

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Trascendió que, de acuerdo con las primeras indagatorias, todo apunta a que se trataría de una muerte de causas naturales. Por el momento, no se ha señalado la existencia de huellas de violencia en el cuerpo.

Fernando Baeza

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