“No podemos dormir": Vecinos de Chetumal lidian con el fuerte calor por constantes apagones

Habitantes de la capital aseguraron que en al menos tres colonias de la ciudad continúan los “apagones” de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y que, en algunas familias, esta situación ya está generando problemas de salud.

Detallaron que en las colonias David Gustavo Gutiérrez, Centenario y Centro, en distintos momentos del día, desde el mega apagón ocurrido el martes, persisten las interrupciones del servicio, las cuales llegan a prolongarse durante varias horas.

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Vecinos de la colonia Centro, como Patricia Rangel, aseguraron que ayer, a pesar de que personal de la CFE estuvo trabajando en la avenida Miguel Hidalgo, entre Álvaro Obregón e Ignacio Zaragoza, continuaron las fallas en el suministro

Resaltó que la falta de electricidad, especialmente durante el transcurso del día, se ha convertido en un “verdadero suplicio”, debido a que el calor es intenso y no pueden utilizar ventiladores, precisamente por la ausencia de energía.

Habitantes de diversas zonas consideran que la intermitencia podría ocasionar que sus electrodomésticos se descompongan / Efrén Martín

Como oportunamente informó POR ESTO!, la madrugada del martes pasado ocurrió un mega apagón de varias horas en Chetumal, el cual la CFE atribuyó a un acto de vandalismo en su infraestructura, afectando de igual manera a comunidades cercanas.

Ileana Mendoza señaló que, desde esa madrugada, han persistido las interrupciones en la colonia David Gustavo Gutiérrez, incluso durante las noches y madrugadas, lo que está ocasionando problemas de salud entre varios vecinos.

“No podemos dormir, el calor es terrible en las noches y por la mañana te levantas estresada, adolorida y con sueño, también es un problema para los niños, ya que no descansan y hay que llevarlos a la escuela”, dijo.

Señaló que desconocen por qué continúan las deficiencias en el suministro eléctrico, ya que familiares y amigos que habitan en otras colonias de Chetumal le han comentado que no han tenido inconvenientes desde el martes.

Especificó que el área comprendida entre las avenidas Isla Cancún y Francisco I. Madero es donde se localiza el sector de la colonia más afectado por las interrupciones.

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Guadalupe Hernández, vecina de la colonia Centenario, indicó que también en esa zona enfrentan constantes intermitencias en el suministro, por lo que teme que, en determinado momento, algunos aparatos electrodomésticos puedan resultar dañados.

Asimismo, consideró que la CFE debería atender la problemática de manera integral y solucionar, de una vez por todas, las constantes fallas, ya que son los ciudadanos quienes terminan enfrentando las incomodidades derivadas de la falta de energía eléctrica.