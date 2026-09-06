Fuerte choque de motociclistas en Chetumal deja a conductor con varios dedos del pie amputados

Un fuerte percance vial protagonizado por dos motociclistas obligó a la movilización de cuerpos de emergencia, luego de que uno de los conductores involucrados resultara con la amputación de varios dedos del pie a consecuencia del impacto en Chetumal.

El hecho se registró en el cruce de las calles Bautista Ceballos y Francisco González Bocanegra, de la colonia Bicentenario, punto que tuvo que ser cerrado por completo a la circulación vehicular mientras se desarrollaban las labores de auxilio a los lesionados y las diligencias correspondientes por parte de la autoridad de tránsito.

De acuerdo con los primeros reportes recabados en el lugar, ambos motociclistas circulaban por la zona cuando uno de ellos habría perdido el control de su unidad, lo que provocó que impactara contra la motocicleta conducida por una mujer que transitaba en sentido contrario o cercano al punto del choque.

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El golpe entre ambas unidades fue de tal magnitud que uno de los conductores quedó tendido sobre el pavimento con la pérdida parcial de dedos de uno de los pies, lesión que generó consternación entre quienes se encontraban cerca del lugar al momento de los hechos.

Paramédicos de Emergencias Médicas del Sur (EMS) arribaron al sitio en cuestión de minutos para brindar la atención prehospitalaria correspondiente a las personas involucradas en el choque, antes de su eventual traslado a un centro hospitalario donde recibirían la atención especializada que su condición requería.

Agentes de la Dirección de Tránsito acordonaron el área para resguardar la escena, cerraron la vialidad al paso de otros vehículos y llevaron a cabo las diligencias periciales necesarias para determinar con mayor precisión las circunstancias en que ocurrió el accidente, así como la eventual responsabilidad de alguno de los conductores involucrados.

Autoridades de tránsito canalizaron el hecho a la Fiscalía General del Estado, en donde se inició una carpeta de investigación para el deslinde de responsanbilidades.

Motociclista termina inconsiente

Una mujer joven resultó lesionada la noche de este sábado luego de perder el control de la motocicleta que conducía sobre la avenida Erick Paolo, en el tramo comprendido entre las calles Colibrí y Calzada Maya Real, en esta ciudad.

El saldo del percance fue una conductora inconsciente sobre el pavimento y la movilización de cuerpos de auxilio y de la autoridad vial hacia el punto del hecho. De acuerdo con relatos de testigos, la unidad habría derrapado de manera repentina antes de impactarse contra la banqueta, lo que provocó que la conductora cayera al pavimento y perdiera el conocimiento de forma inmediata.

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Testigos señalaron que algunos automovilistas se detenían para auxiliar a la mujer en tanto llegaban los servicios de emergencia. Debido a que la conductora de la moto se encontraba inconsciente, muchas personas que estaban en el sitio estaban al momento del accidente se mostraron alertados, ante posibles lesiones graves que pudieran poner en riesgo su vida. Por fortuna solamente estaba policontundida.

Un de las posibles causas que provocaron el derrape es que la joven condujera bajo el efecto de bebidas alcohólicas al momento del percance. Al lugar arribaron elementos de la Dirección de Tránsito Estatal, quienes acordonaron el área, resguardaron la motocicleta involucrada y tomaron conocimiento de los hechos para las diligencias que marca el protocolo en este tipo de incidentes viales.

Paralelamente, personal paramédico brindó a la afectada las primeras atenciones prehospitalarias antes de trasladarla a un nosocomio de la ciudad, donde permanece bajo valoración médica.

La moto fue remolcada a un corralón, en tanto se desarrollan las diligencias, por lo que la propietaria para recuperarla tendrá que pagar las sanciones respectivas por este hecho.