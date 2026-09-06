Persecución termina con auto impactado contra cuartel de la Guardia Nacional en Cancún

Un automóvil que era perseguido por una patrulla de la Policía Estatal terminó incrustado en la barda perimetral de la base de la Guardia Nacional, en el cruce de las avenidas Tulum y Chichén Itza, en donde se reportó la detención de cuatro personas relacionadas en presuntas actividades ilícitas.

El tremendo alboroto se registró alrededor de las 15:00 horas de este domingo, cuando transeúntes y conductores notaron que un vehículo que circulaba sobre la avenida Chichén Itza y al atravesar la avenida Tulum se salió de control, con lo que colisionó con su parte frontal contra la barda de la corporación federal.

Del fuerte impacto, el vehículo particular prácticamente atravesó con su parte frontal la barda, en donde quedó un enorme boquete, mientras los dos ocupantes de la unidad descendieron y salieron corriendo hacia la avenida Chichén Itzá.

En ese momento, elementos de la Policía Estatal que se encontraban en la persecución de ese automóvil, detuvieron la marcha de una patrulla y corrieron detrás de los sospechosos, en una movilización a la que se sumaron los oficiales de la Guardia Nacional que salieron de sus instalaciones.

De esta manera, los dos sujetos fueron capturados y también, dos mujeres que trataron de brindarles ayuda terminaron detenidas. Las primeras investigaciones señalaron que las personas involucradas son de nacionalidad cubana.

Noticia Destacada Paciente denuncia agresión en el Hospital General de Cancún a menos de 24 horas de una cirugía

Además, los policías reportaron que el vehículo que utilizaban dos de los ahora detenidos cuenta presuntamente con reporte de robo.

Después de la colisión contra la barda de la Guardia Nacional, los ocupantes del vehículo intentaron huir corriendo, lo cual fue captado en un video por un transeúnte. Los policías estatales acordonaron una parte de la avenida Tulum, en donde se encontraba el automóvil sobre el área de la banqueta.

Las primeras investigaciones señalaron que elementos del Grupo Centurión de la Policía Estatal se encontraban tras la pista de los dos sospechosos por su relación con múltiples hechos delictivos y al marcarles el alto, siguieron su marcha a toda velocidad en un automóvil, el cual terminaron colisionando.

Los policías procedieron a la puesta a disposición de los dos hombres y de las dos mujeres ante el Ministerio Público para continuar con las investigaciones.