Cuarto Informe de Mara Lezama: presumió resultados, pero destacó obras financiadas con recursos federales

La Gobernadora Mara Lezama Espinosa aseguró, durante la presentación de su IV Informe de Labores, que la transformación de Quintana Roo solo incomoda a quienes gozaron de privilegios en el pasado y advirtió que su administración no someterá el cambio a intereses particulares.

Ante una abarrotada Fuente del Pescador, afirmó que mantiene el compromiso de generar condiciones para las próximas generaciones y sostuvo que el estado vive la mayor inversión en infraestructura.

“La consolidación del cambio histórico incomoda a quienes disfrutaron privilegios del pasado, quienes intentan debilitar las bases populares, pero deben tener claro que la transformación en Quintana Roo no se someterá a intereses mezquinos porque el cambio iniciado en el Estado ya nadie lo detiene”, afirmó.

Como resultados de su cuarto año de gestión, aseguró que más de 200 mil personas salieron de la pobreza, además de que Quintana Roo avanzó 27 posiciones en transparencia y combate a la corrupción, al pasar del lugar 29 al segundo nacional. Señaló que, por segundo año consecutivo, la Cuenta Pública estatal obtuvo cero observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Los programas estatales del Bienestar atienden a más de 491 mil personas, mientras los programas del Gobierno de México alcanzan a medio millón.

En vivienda, informó que el programa Vivienda para el Bienestar contempla más de 80 mil casas durante el quinquenio, de las cuales 13 mil ya fueron construidas.

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A esta cifra sumó casi 8 mil subsidios para regularización, 6 mil 500 cancelaciones hipotecarias con el Infonavit y avances en la regularización de la colonia Luis Donaldo Colosio, en Playa del Carmen.

Destacó la entrega de dos mil 600 títulos de propiedad a ejidatarias rurales e indígenas y el funcionamiento de cuatro Centros de Justicia para las Mujeres, que atendieron a casi 13 mil mujeres mediante más de 62 mil servicios gratuitos.

En salud, aunque se trata de proyectos federales, destacó 11 obras hospitalarias y de alta especialidad, cinco de ellas en marcha con una inversión superior a cinco mil 500 millones de pesos.

En educación, afirmó que el estado es el quinto con menor rezago educativo y que fueron autorizados seis planteles de educación media superior y dos de la Universidad Nacional Rosario Castellanos.

La Gobernadora también resaltó infraestructura federal como el Tren Maya y su modalidad de carga, el Aeropuerto Internacional de Tulum y diversas carreteras y vialidades.

Mientras que en Cancún destacó el Puente Vehicular Nichupté, de 11.2 kilómetros, ocho de ellos sobre la laguna, con inversión federal superior a 10 mil millones de pesos.

Entre los proyectos estatales mencionó el sistema Movilidad para el Bienestar (MOBI), así como la confirmación de la Sección Aduanera de Chetumal, que permitirá operaciones aéreas de importación y exportación y conectará el aeropuerto con el Tren Maya de Carga, el Recinto Fiscalizado Estratégico, la Zona Libre y el Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar.

Aseguró que Quintana Roo cuenta con tres polos estratégicos: el de Chetumal; el Distrito Financiero y Tecnológico de Cancún, con una proyección de 11 mil empleos directos y más de 22 mil indirectos y una captación de hasta mil 300 millones de dólares; y el Polo de Desarrollo de Economía Circular de Puerto Morelos.

En turismo, reportó más de 28 millones de visitantes durante el año pasado, una derrama superior a 18 mil millones de dólares, más de 31 millones de pasajeros y más de 140 mil habitaciones hoteleras.

La entrega del IV informe al Congreso del Estado estuvo a cargo de la secretaria de Gobierno, Cristina Torres. / Especial

Los cruceros sumaron mil 870 arribos y casi ocho millones de pasajeros. También destacó el reconocimiento del turismo comunitario como actividad de interés público y prioridad nacional, a partir de la experiencia de Mayakaán.

Otro de los puntos que resaltó fue la recuperación del acceso libre y gratuito a las playas de Tulum, resultado, dijo, de la coordinación con el Gobierno de México, Grupo Mundo Maya, la Secretaría de Turismo, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Asimismo, se estableció una tarifa integrada de 80 pesos para nacionales y 265 para extranjeros en la Zona Arqueológica de Tulum y el Área Natural Protegida, con acceso gratuito para mexicanos los domingos.

A la presentación acudió Josefina Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo federal, en representación de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, además de los titulares de los poderes Legislativo y Judicial, Jorge Arturo Sanén Cervantes y Heyden Cebada Rivas, respectivamente.

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Cuestionamientos

Durante la sesión solemne en la que la secretaria de Gobierno, Cristina Torres Gómez, entregó el IV Informe a la XVIII Legislatura, el diputado de Movimiento Ciudadano, José Luis Pech, cuestionó los resultados y acusó incumplimientos en materia económica, obra pública, salud y servicios.

Puso en duda la cifra de 200 mil personas que salieron de la pobreza y afirmó que el INEGI reporta siete trimestres de decrecimiento económico. También cuestionó que menos de 5% de los domos construidos durante la administración fueran realizados por empresarios locales y señaló que al primer trimestre del 2026 solo se habían ejercido 78 millones de pesos en obra pública estatal.

El legislador acusó además presuntas irregularidades en el manejo de recursos, cuestionó el costo de helicópteros y el retiro de impuestos por cruceros a los ayuntamientos de Othón P. Blanco y Cozumel.

“En síntesis, este Gobierno miente, roba y traiciona, están confundidos, la corrupción no ha desaparecido, ha empeorado”, enfatizó.