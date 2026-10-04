Isla Mujeres conmemora los 205 años de la Armada de México

En la Explanada de la Quinta Región Naval en Isla Mujeres se celebraron los 205 años de la Armada de México, en una ceremonia en que asistieron representantes de gobierno estatal, municipal e invitados especiales para la ocasión.

Encabezó el evento el Vicealmirante José Daniel Reséndiz Sandoval, se llevó a cabo el desfile de la Columna de Honores integrada por las Unidades y Establecimientos de la Quinta Región Naval.

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Al hacer uso de la palabra, el Comandante de este Mando Naval mencionó que “Desde aquel 4 de octubre de 1821 existe un principio que no ha cambiado: el Poder Naval de la Federación existe para servir a la Nación, y la historia de México y la de su Armada han permanecido unidas”.

La Armada de México, agregó, cumple 205 años defendiendo a México desde el mar, es una Armada cercana a la gente que a través del Plan Marina, que cumple 60 años de historia, pone al servicio de la población sus capacidades humanas, operativas y técnicas que permiten responder ante emergencias.

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Explicó que esta celebración se remonta a los inicios del México independiente, el 4 de octubre de 1821, cuando el General Agustín de Iturbide, ante la necesidad del joven Estado mexicano de contar con una Armada para salvaguardar la Soberanía Nacional, decretó la creación del Ministerio de Guerra y Marina, dirigido por el Teniente de Navío Antonio de Medina Miranda, acto con el que dio inicio la historia de la Armada de México.