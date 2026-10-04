Se adelanta el pan de muerto en Lázaro Cárdenas y ya se agota en panaderías

Dos de las siete panaderías locales de la cabecera municipal de Lázaro Cárdenas comenzaron a ofertar anticipadamente el tradicional pan de muerto con favorable aceptación de los consumidores, a pesar de que las festividades principales se celebran a finales de octubre y principios de noviembre, dieron a conocer los propietarios Josué Cetz de panadería “La Perlita” y Felipe Novelo del negocio “Pipo”.

La comercialización del pan de muerto arrancó de forma anticipada en la cabecera municipal impulsada por el incremento en la demanda local y las condiciones climáticas favorables, registrando un ajuste al alza de cinco pesos en su presentación pequeña, actualmente en 40 pesos por pieza, debido al encarecimiento de insumos como la mantequilla, mientras que el pan dulce y francés mantiene su costo de siete pesos, con un repunte en ventas de hasta el 20%.

Noticia Destacada Fatal accidente deja dos muertos y cuatro lesionados en el tramo Ciudad del Carmen–Puerto Rico

A pocas semanas de que comiencen formalmente los días dedicados a los Fieles Difuntos, los establecimientos tradicionales de la localidad han encendido sus hornos para satisfacer el antojo de las familias de la cabecera, aunque tradicionalmente esta temporada fuerte se concentra entre el 31 de octubre y los primeros días de noviembre, la venta del producto ha cobrado dinamismo desde los primeros días de octubre.

Josué Cetz, propietario de una panadería compartió que la respuesta de la ciudadanía superó las expectativas iniciales desde la primera jornada de exhibición. “Ayer fue el primer día y sí se nos acabó”, comentó al detallar que el tamaño disponible por ahora es chico y su costo es de 40 pesos. Explicó que el ajuste de cinco pesos obedece al incremento generalizado en las materias primas, priorizando el uso de mantequilla de mejor calidad para garantizar un sabor óptimo sin descuidar el bolsillo de los clientes, y aclaró que los pedidos por mayoreo o piezas especiales se coordinarán conforme se acerquen las fechas principales.

Por su parte otra panadería representada por Felipe Novelo, se sumó a la oferta estacional esta semana colocando las primeras charolas en sus mostradores, Novelo indicó que aún se encuentran evaluando los costos finales para evitar lacerar la economía familiar, analizando el comportamiento de la demanda durante estos primeros días antes de fijar volúmenes mayores y promociones especiales enfocadas en escuelas y oficinas, asimismo, lamentó que en ocasiones se recurra a productos foráneos en lugar de consumir lo elaborado localmente.

Ambos panaderos coincidieron en que el reciente descenso de temperatura y las lluvias han favorecido de manera colateral la economía de los tahoneros locales, generando un repunte de entre un 10 y un 20% en la venta diaria de pan dulce y francés tradicional. Esto representa un respiro para los productores que comercializan entre mil y mil 500 unidades diarias, manteniendo firmemente el precio de siete pesos por pieza para apoyar la economía popular mientras la temporada de finados toma fuerza en todo el municipio de Lázaro Cárdenas.

Inicia saneo del camposanto

La isla Holbox ha iniciado formalmente los preparativos organizativos y de saneamiento de cara a las tradicionales celebraciones del Día de Muertos a celebrarse a finales de este mes, implementando jornadas comunitarias de limpieza en el camposanto local y coordinando una agenda conjunta con los sectores hoteleros y restauranteros para potenciar la festividad como un atractivo de gran relevancia para el turismo extranjero, según confirmaron las autoridades municipales encabezadas por el alcalde Jafet Silbarán.

Esta primera etapa de preparación se centra en el panteón municipal, un espacio que requiere de la atención conjunta de la comunidad para recibir en óptimas condiciones a los Fieles Difuntos, las autoridades locales han hecho una jornada de trabajo para limpiar los nichos y las áreas comunes de este recinto sagrado.

Como parte de este apoyo institucional, la Alcaldía dispuso la entrega de pintura blanca y materiales de limpieza para que cada familia pueda darle una manita de gato a las tumbas de sus seres queridos. Mientras los pobladores se encargan de embellecer el interior y los nichos particulares, el personal municipal se enfoca en el mantenimiento de la barda perimetral, la limpieza de los jardines, los caminos entre una y otra tumba y los accesos exteriores del cementerio.

Panaderías de Lázaro Cárdenas encienden hornos antes del Día de Muertos

Esta labor comunitaria busca fortalecer el tejido social y rescatar el sentido de pertenencia y respeto por las tradiciones ancestrales que caracterizan a la cultura mexicana.

Jafet Silvaran, mencionó que más allá del significado espiritual y familiar, las festividades de este año buscan consolidarse como un motor económico y cultural clave para la temporada baja, para lograrlo, la organización se hace en estrecha coordinación con los diversos sectores turísticos de la isla.

El objetivo principal de esta alianza es lograr que el Día de Muertos en Holbox no sea solo una celebración tradicional de carácter íntimo, sino que evolucione hasta convertirse en un atractivo estelar para el turismo extranjero que visita el destino durante estas fechas. Se busca que los visitantes internacionales tengan la oportunidad de conocer de cerca las tradiciones locales, comprender el simbolismo de la fecha e involucrarse de manera respetuosa en las actividades comunitarias.