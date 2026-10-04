Vecinos capturan y golpean a conductor que atropelló a una familia en Chetumal

Vecinos de inmediaciones de Luis Echeverría Álvarez lograron ubicar y retener a un hombre señalado de conducir la camioneta que embistió a una motocicleta en el camino que comunica con Calderitas, un percance que dejó a un hombre sin vida y dos personas con lesiones de gravedad, una de ellas un menor de edad.

El sospechoso había intentado ocultarse entre la maleza para evadir su responsabilidad. De acuerdo con los primeros datos, el choque ocurrió por la noche en el tramo que une a la alcaldía de Calderitas con la citada comunidad.

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Ahí, la camioneta impactó a la motocicleta lo que provocó la muerte inmediata del conductor de la unidad ligera, Tras el impacto, la fuerza del golpe dejó al conductor de la motocicleta sin vida, partido en dos, mientras que una mujer y un menor de brazos que viajaban en el vehículo de dos ruedas también resultaron con heridas de consideración.

Según los relatos recabados, el hombre que manejaba la camioneta descendió de la unidad apenas ocurrido el percance y, en lugar de prestar ayuda a las víctimas, corrió hacia la vegetación aledaña con la intención de escapar.

Pobladores que se enteraron de lo sucedido se organizaron en una improvisada brigada de búsqueda y recorrieron la zona de monte hasta dar con él. Fue en medio de la maleza donde lo localizaron y lo aseguraron.

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Posteriormente, los habitantes lo mantuvieron bajo vigilancia hasta que arribaron elementos de la policía, a quienes lo entregaron para que fuera puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado, instancia que deberá determinar su situación jurídica y los cargos que, en su caso, pudieran imputársele.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar y brindaron los primeros auxilios a la mujer y al menor, a quienes estabilizaron antes de trasladarlos de urgencia al Hospital General de Chetumal, donde reciben atención médica especializada.