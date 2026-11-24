Apenas tres días después de su inauguración, el supermercado Chedraui Kukulcán permanece cerrado por una suspensión provisional derivada de un juicio de amparo promovido por vecinos de Reparto Granjas, quienes buscan proteger la zona arqueológica de Dzoyilá ante posibles afectaciones por la construcción del establecimiento.

La alcaldesa de Mérida, Cecilia Patrón Laviada, confirmó que la empresa ya se acercó al Ayuntamiento, aunque aclaró que la actuación municipal responde al cumplimiento de una orden judicial y no a una decisión de la Comuna.

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“Ya hubo un acercamiento de esta empresa con el Ayuntamiento, hay una parte conducente, pero lo que estamos haciendo es dar respuesta ante el llamado de un juez, ante una orden judicial”, declaró.

El establecimiento, ubicado sobre Circuito Colonias, frente al Parque de Beisbol Kukulcán, fue inaugurado el miércoles 18 de noviembre. Sin embargo, el viernes 20, la Dirección de Desarrollo Urbano municipal suspendió provisionalmente las labores y, al día siguiente, el supermercado ya estaba clausurado.

La medida se sustenta, entre otros argumentos, en un dictamen técnico que advierte posibles impactos ambientales negativos y daños irreversibles en Dzoyilá, asentamiento maya prehispánico vinculado con la historia regional y mencionado en el Chilam Balam.

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Creado en 1978, el parque arqueológico de Dzoyilá fue el primero establecido dentro de la ciudad de Mérida. Los vecinos consideran necesario garantizar su conservación ante el crecimiento comercial y urbano de sus alrededores.

Los promoventes del amparo señalan posibles violaciones al derecho a la cultura, a la protección del patrimonio arqueológico y a un medio ambiente sano. También cuestionan la falta de consulta previa al pueblo maya.

La suspensión provisional busca impedir que continúen las actividades en el terreno mientras se analiza el caso y los posibles efectos de la obra sobre el patrimonio arqueológico y el entorno natural.

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Por su parte, la alcaldesa reiteró que el Ayuntamiento se limita a acatar las disposiciones judiciales, mientras la empresa busca un acercamiento con la Comuna. El supermercado continúa sin operar en espera de que avance el proceso legal.