Un evento de “norte”, derivado del ingreso del Frente Frío número 8, mantiene semiparalizadas este martes las actividades ribereñas en el puerto de Champotón.

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De acuerdo con los datos proporcionados, las condiciones en el litoral local no son aptas para emprender la captura de escama mediante la pesquería del “lanceo”, actividad que se realiza durante el día.

Ante ello, un promedio de 200 lanchas ribereñas, con sus respectivos permisos de pesca, permanecerán en el puerto de abrigo hasta que las condiciones sean favorables.

Los pescadores esperan que mejoren las condiciones del mar para regresar a trabajar. / Jorge May

Lo anterior se pudo corroborar durante un recorrido por la zona del malecón, donde algunos hombres de mar también permanecieron a orillas del puerto.

Abordado en el lugar, José Francisco Uc comentó que las condiciones en el litoral no les permitieron salir a trabajar este martes.

“Hay evento de norte y el agua está muy revuelta. Esperamos regresar pronto a la actividad”, añadió.

Aunque todavía no se registran lluvias, en la cabecera de Champotón prevalece el cielo nublado a medio nublado, con un ligero descenso de temperatura, lo que genera un ambiente fresco.

JGH