La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que su gobierno retomará una iniciativa de reforma a la Ley Federal de Juegos y Sorteos para regular las plataformas de apuestas digitales y revisar su publicidad en televisión, ante el incremento de la ludopatía en el país.

Durante la conferencia mañanera de este martes 24 de noviembre, desde Palacio Nacional, la mandataria explicó que la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, cuenta con un proyecto legislativo que todavía no ha sido enviado al Congreso de la Unión.

Sheinbaum señaló que la legislación vigente, publicada originalmente en 1947, no contempló de manera específica las operaciones electrónicas ni el funcionamiento de los casinos digitales.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre las apuestas digitales en México?

La presidenta advirtió que las apuestas por internet han registrado un crecimiento que representa riesgos de adicción, particularmente entre niños y jóvenes.

"Ha crecido mucho la apuesta digital. Incluso Rosa Icela tiene una ley que no hemos enviado al Congreso", declaró.

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Asimismo, destacó la presencia de publicidad de casas de apuestas durante las transmisiones deportivas, especialmente durante el Mundial de Futbol de 2026.

La mandataria señaló que la ludopatía no solamente constituye un problema de salud pública, sino que también puede afectar la economía de los hogares mexicanos.

"Alguien que se engancha en una apuesta y luego otra, otra, ya no tiene recursos y se vuelve un problema de finanzas para la familia", explicó.

¿México prohibirá los anuncios de casinos y apuestas en televisión?

Sheinbaum informó que revisará con Rosa Icela Rodríguez la propuesta legislativa y las posibles medidas para regular la publicidad de casinos digitales.

También señaló que se analizarán experiencias internacionales, particularmente las restricciones aplicadas en países como Brasil y España.

La presidenta adelantó que el tema será abordado en el gabinete federal antes de definir el contenido de la iniciativa.

Hasta el momento, el Gobierno de México no ha anunciado una fecha para presentar la reforma ante el Congreso ni ha confirmado una prohibición general de los anuncios de apuestas digitales.

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