Habitantes temen nuevo incumplimiento en la rehabilitación del acceso a Francisco May

El Gobierno de Quintana Roo aceptó renovar este año los 28 kilómetros de pavimento del acceso a Francisco May; sin embargo, persiste el temor entre los habitantes de esa comunidad y Zona Agrícola, ubicadas en Isla Mujeres, de que el compromiso se convierta en una promesa incumplida, ya que el inicio oficial de los trabajos se anunció para finales de mayo y hasta el momento no existen preparativos visibles.

Las familias Chan, Poot y Pat expresaron inicialmente su satisfacción, cuando un alto funcionario estatal ratificó el compromiso asumido por la administración estatal; sin embargo, tras dos meses de retraso, el entusiasmo comenzó a desvanecerse y ahora temen que el proyecto no se concrete, como ha ocurrido en ocasiones anteriores.

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La vía atraviesa terrenos de los municipios Benito Juárez, Puerto Morelos y, en su último tramo de siete kilómetros, de Isla Mujeres. Es precisamente en esta última jurisdicción donde se concentra la mayoría de los baches y, según los vecinos, la participación del Ayuntamiento en las labores de reparación ha sido inexistente, por lo que durante los últimos 14 años han sido los habitantes quienes realizan esos trabajos.

A causa del deterioro de la carpeta asfáltica, cuya vida útil llegó a 25 años desde su construcción, ya se han registrado varios accidentes de tránsito, recordó Luis Chan.

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Desde el 2015, Guillermo Mezeta, pequeño empresario de Zona Agrícola, comenzó a gestionar respaldo institucional para rehabilitar la carretera, aunque sin obtener resultados. En ese entonces documentó con numerosas fotografías el deterioro del camino para justificar la necesidad de la intervención.

Juan May también impulsó esa demanda y, al ser consultado en esta ocasión, confirmó que existe un plan para renovar por completo la carpeta asfáltica durante este año.

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“Estamos atentos para que esto no vuelva a suceder, por el bien de cientos de pequeños propietarios que dependen de este camino para trabajar sus tierras con plantaciones de árboles maderables, frutales, cultivos de alimentos, crianza de animales, entre otras actividades”, manifestó Roberto Poot.

Respecto a las rutas alternas, como el camino de terracería que conecta con la prolongación del Arco Norte rumbo a Rancho Viejo, en Ciudad Mujeres, los habitantes coincidieron en que será necesario pavimentarlo para reducir el tiempo de traslado hacia las comunidades de Zona Agrícola y Francisco May.

También respaldaron la construcción de la nueva carretera proyectada para enlazar Ciudad Mujeres con Chiquilá, en Lázaro Cárdenas.