Madres buscadoras de la zona maya del municipio Felipe Carrillo Puerto, integrantes del colectivo “Verdad, Memoria y Justicia”, buscan por todos los medios ser escuchadas por las autoridades de los diferentes niveles de Gobierno, por lo que estarán entregando perfiles genéticos de sus familiares desaparecidos para agilizar las investigaciones y obtener mejores resultados.

De acuerdo con información proporcionada por una de las integrantes, Silvia C., ayer tuvieron que trasladarse a Cancún para asistir a un evento con autoridades del Gobierno del Estado, en el que estaría presente la Gobernadora, con el propósito de entregar los perfiles genéticos correspondientes.

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Para hoy, el colectivo “Verdad, Memoria y Justicia” llevará a cabo acciones de búsqueda en el sur de la entidad, específicamente en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Chetumal, debido a que se han registrado casos de posibles víctimas localizadas en esos espacios.

Por su parte, la madre buscadora Martha G. señaló que la situación es muy difícil, debido a que no reciben el apoyo necesario y, en ocasiones, tampoco cuentan con acompañamiento ni atención adecuada. Sin embargo, manifestó que el sufrimiento de cada familia es complicado de comprender para la ciudadanía, pues, aunque las ven aparentemente bien, en realidad enfrentan afectaciones físicas y emocionales.

Integrantes del colectivo señalaron que enfrentan falta de apoyo y acompañamiento institucional durante sus recorridos / Justino Xiu Chan

Agregó que la gente debe ser más consciente y evitar discriminarlas o retirar las fichas que colocan en los espacios públicos. Explicó que no se trata del costo del material, sino de una herramienta que utilizan para localizar a sus hijos, quienes tienen derechos y, como madres, ellas son su voz.

La búsqueda de sus familiares no se ha limitado a esta zona ni al estado, sino que también han recorrido otras entidades en busca de alguna pista. Reconoció que este esfuerzo las mantiene cansadas, pero la incertidumbre de no saber dónde están sus hijos las impulsa a continuar caminando para encontrarlos.

Señaló que en otros estados se trabaja de manera diferente y que, en ocasiones, no reciben la atención que necesitan. En su caso, explicó que busca a su hijo, quien permanece desaparecido desde hace más de tres años y dos meses, sin que hasta el momento se tenga información sobre su paradero.

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Martha G. consideró importante contar con el respaldo de las autoridades y, sobre todo, con acompañamiento que les brinde la seguridad necesaria, pues durante las jornadas de búsqueda llegan a sentirse vulnerables.

Pidió a la ciudadanía que no vea de manera negativa sus actividades, ya que se trata del sentimiento de una madre que desea encontrar a sus hijos. Recalcó que las fichas colocadas en distintos lugares no son simples hojas de papel, sino que muestran los rostros de sus seres queridos, por quienes ellas alzan la voz.