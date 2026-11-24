Las lluvias registradas después del mediodía complicaron la entrada y salida de estudiantes de nivel secundaria en Felipe Carrillo Puerto, donde varios alumnos terminaron empapados y otros tuvieron que caminar entre los encharcamientos de las calles de la colonia Leona Vicario.

Las precipitaciones sorprendieron a los estudiantes que concluían su jornada escolar del turno matutino, mientras que quienes acudían a clases en el turno vespertino también enfrentaron dificultades para llegar a los planteles debido a la intensidad de la lluvia.

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Cerca de la escuela secundaria Leona Vicario se observó a alumnos que, protegidos con paraguas e impermeables, caminaban hacia el plantel o regresaban a sus hogares bajo la lluvia.

Algunos buscaron rodear los charcos para evitar mojarse, mientras que otros tuvieron que atravesar las acumulaciones de agua que cubrían parte de las calles.

La situación también se presentó en otros puntos de la ciudad, donde los encharcamientos se extendieron a ambos lados de las vialidades.

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Ante la falta de banquetas en algunos sectores, los peatones tuvieron que caminar entre el agua, exponiéndose a las dificultades del tránsito vehicular.

A estas condiciones se suman las zanjas que permanecen abiertas en distintos puntos, luego de los trabajos para la instalación de nuevas tuberías que aún no han sido cubiertas. Estos espacios representan un riesgo para peatones y conductores, principalmente durante las lluvias, cuando quedan parcialmente cubiertos por el agua y dificultan su visibilidad.