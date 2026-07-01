Inicia la captura de langosta en Isla Mujeres; productores lamentan bajos precios

La débil demanda de langosta en el país mantiene estancado el precio del producto al inicio de la nueva temporada de captura en Isla Mujeres, que comenzará hoy 1 de julio, informó el líder de la Federación de Cooperativas de Quintana Roo, Baltazar Gómez Catzín. Precisó que las negociaciones con los compradores concluyeron con un precio de hasta 400 pesos por kilogramo de ejemplar vivo y 750 el de cola.

Explicó que el consumo nacional continúa bajo y que las exportaciones hacia China no han sido suficientes para elevar la demanda, por lo que los comercializadores no mejoraron las cotizaciones.

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En promedio, el kilogramo de langosta entera viva se pactó entre 350 y 400 pesos; la entera muerta, de 270 a 350 y la cola entre 700 y 750. Estos valores son prácticamente los mismos con los que concluyó la temporada anterior, en febrero.

De manera oficial, el periodo de captura de ocho meses inicia este julio. En Isla Mujeres, los pescadores cuentan con equipo en condiciones para comenzar las labores, ya que la mayoría de las trampas fue rehabilitada mediante reparaciones. En el caso de la cooperativa “Justicia Social” se contabilizaron alrededor de 500 unidades.

Esa organización perdió aproximadamente el 20 por ciento de sus artes de pesca, una situación recurrente entre los distintos gremios debido al robo de trampas con todo y producto durante las noches en las zonas de extracción.

La Conapesca dijo que este año no se permitirá el uso de redes / Ovidio López

Las redes ya no serán utilizadas como ocurría anteriormente, debido a la prohibición emitida por la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca). Únicamente podrán emplearse dentro de la bahía del Parque Nacional Isla Contoy; en el resto de las áreas de aprovechamiento de Quintana Roo su uso está restringido, confirmó recientemente la Federación de Cooperativas del estado.

En Quintana Roo, el volumen de captura alcanzó en promedio 600 toneladas durante el ciclo anterior. Más del 90% correspondió a langosta entera, viva o muerta y el resto a cola. Para esta temporada se prevé obtener una producción similar hasta febrero del 2027, cuando concluya el periodo de aprovechamiento.

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Las cinco cooperativas de Isla Mujeres aportaron alrededor de 100 toneladas de langosta entera y cola durante el periodo anterior. De acuerdo con estimaciones de directivos de estas organizaciones consultados, la expectativa es alcanzar un volumen semejante en la presente temporada.

La caída del precio del producto desde el 2023 mantiene en una situación complicada al gremio. Para los trabajadores, el panorama es aún más difícil, ya que carecen de seguridad social y sus ingresos dependen de las capturas. Cuando la jornada es favorable pueden llevar hasta mil 500 pesos a casa, pero hay días en los que apenas obtienen 100, dijo el tripulante Matías Cob.